Alcaraz pone fin a 65 semanas de reinado de Sinner en el ranking ATP

Vencedor el domingo de la final del US Open frente a Jannik Sinner, el español Carlos Alcaraz recupera el N.1 de la clasificación de la ATP, según el ranking publicado este lunes.

En 2022, coincidiendo con el primer título de Alcaraz en Nueva York y primer Grand Slam de su carrera, el tenista español, que entonces tenía 19 años, se convirtió en el N.1 más joven de la historia.

Tres años más tarde y después de 65 semanas de reinado de Sinner, Alcaraz desbanca al italiano del trono del tenis mundial y confirma el dominio aplastante de ambos jugadores en el circuito.

Ambos se han repartido los últimos ocho títulos del Grand Slam (cuatro para cada uno) y han protagonizado las últimas tres finales, con dos títulos para Alcaraz (Roland Garros y US Open) y uno para Sinner (Wimbledon).

En la clasificación ATP, el tercero, el alemán Alexander Zverev, se encuentra distanciado de Sinner en 4.850 puntos.

El veterano Novak Djokovic, que en Nueva York alcanzó las semifinales por 53ª ocasión en 80 participaciones en un Grand Slam, gana tres posiciones y se coloca quinto.

El gran salto lo da el canadiense Felix Auger-Aliassime, derrotado por Sinner en semifinales del US Open, que con ese resultado vuelve a meterse en el Top 20 tras ganar 14 plazas (13º).

Todo lo contrario que el ruso Daniil Medvedev, que sigue acumulando malos resultados y ya es 18º en el ranking, pese a haber comenzado el año como N.5.

-- Clasificación ATP a 8 de septiembre:

1. Carlos Alcaraz (ESP) 11.540 pts (+1)

2. Jannik Sinner (ITA) 10.780 (-1)

3. Alexander Zverev (GER) 5.930

4. Novak Djokovic (SRB) 4.830 (+3)

5. Taylor Fritz (USA) 4.675 (-1)

6. Ben Shelton (USA) 4.280

7. Jack Draper (GBR) 3.690 (-2)

8. Alex De Minaur (AUS) 3.545

9. Lorenzo Musetti (ITA) 3.505 (+1)

10. Karen Khachanov (RUS) 3.280 (-1)

11. Holger Rune (DEN) 3.090

12. Casper Ruud (NOR) 2.755

13. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.755 (+14)

14. Andrey Rublev (RUS) 2.610 (+1)

15. Tommy Paul (USA) 2.510 (-1)

16. Jiri Lehecka (CZE) 2.415 (+5)

17. Jakub Mensik (CZE) 2.380 (-1)

18. Daniil Medvedev (RUS) 2.370 (-5)

19. Alexander Bublik (KAZ) 2.245 (+5)

20. Alejandro Davidovich (ESP) 2.225 (-2)

...

21. Francisco Cerúndolo (ARG) 2.135 (-2)

37. Jaume Munar (ESP) 1.253 (+7)

41. Sebastián Báez (ARG) 1.135 (-2)

42. Joao Fonseca (BRA) 1.129 (+3)

43. Camilo Ugo Carabelli (ARG) 1.123 (+4)

48. Roberto Bautista (ESP) 1.035 (-1)

61. Francisco Comesaña (ARG) 912 (-7)

64. Tomás Etcheverry (ARG) 890 (-5)

67. Pedro Martínez (ESP) 873 (-1)

81. Mariano Navone (ARG) 770 (-3)

86. Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 737 (+2)