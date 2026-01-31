Alcaraz-Djokovic, una final de récords independientemente del resultado

Independientemente de quien sea el vencedor de la final individual masculina del Abierto de Australia, el domingo el Melbourne, entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, se van a batir varios récords.

Este es un repaso a las principales marcas históricas que podrían batirse en Melbourne:

. Djokovic: ¿El más grande y el más veterano?

El principal récord en juego el domingo es el que obsesiona a Djokovic desde su coronación en el US Open 2023: convertirse en el único tenista de la historia, tanto hombres como mujeres incluidos, en conquistar 25 títulos de Grand Slam.

Por ahora, el serbio comparte el récord de 24 trofeos grandes con la australiana Margaret Court (aunque ésta ganó varios antes del inicio de la era open inaugurada en 1968).

Con 38 años y 255 días, Djokovic también podría convertirse en el campeón de Grand Slam de más edad de la era profesional, por delante del australiano Ken Rosewall (37 años y 62 días en el Abierto de Australia de 1972).

Si gana el domingo contra Alcaraz, habrán transcurrido 18 años entre su primer y su último título de Grand Slam (Abierto de Australia 2008–Abierto de Australia 2026).

Nunca en la historia del tenis ha pasado un período tan largo entre el primer y el último trofeo mayor de un jugador, hombre o mujer, en la era profesional.

La estadounidense Serena Williams tiene actualmente el récord en 17 años y cinco meses, el tiempo entre sus títulos en el US Open de 1999 y en Melbourne en 2017.

En caso de lograr un undécimo título en Melbourne, Djokovic igualaría en el palmarés del torneo a la poseedora del récord, Margaret Court (11).

. Alcaraz, un campeón precoz

Con 22 años y 272 días, el número 1 del mundo Carlos Alcaraz se convertirá en el jugador más joven de la historia del tenis en ganar los cuatro torneos del Grand Slam si se impone el domingo.

El récord lo ostenta desde hace más de 87 años el estadounidense Don Budge, que tenía 22 años y 363 días cuando completó su colección de trofeos mayores en Roland Garros en 1938.

En la era Open (desde 1968) el récord lo tiene Rafael Nadal, luego de ganar en 2010 el US Open, con 24 años y 101 días.

Doble campeón de Roland Garros, Wimbledon y el US Open, Alcaraz sería también, en caso de victoria, el jugador más joven de la era profesional en ganar siete títulos de Grand Slam, por delante del sueco Björn Borg (23 años y 4 días en su triunfo en Roland Garros en 1979).

Si se impone en cinco sets contra Djokovic, Alcaraz también arrebatará a Borg el récord del mayor número de partidos consecutivos ganados a cinco sets en el circuito (13 para el español en caso de victoria el domingo).