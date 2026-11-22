El español Carlos Alcaraz derrotó al alemán Alexander Zverev, número uno mundial, este domingo en Turín para conquistar su primer Masters ATP, un torneo que se le escapó siempre a su ilustre compatriota Rafa Nadal.

Alcaraz, número tres del ranking, se impuso en la final por 6-2 y 7-6 (9/7), convirtiéndose a los 23 años en el cuarto jugador de la historia en haber ganado los cuatro Grand Slam y el Masters, después de Andre Agassi, Roger Federer y Novak Djokovic.

En un año en el que estuvo cuatro meses de baja por una lesión en una muñeca, que le hizo ausentarse de Roland Garros y Wimbledon, Alcaraz termina el año en tromba, encadenando tres títulos seguidos: ATP 500 de Viena, Masters 1000 de Paris y ahora el Masters.

A principios de octubre se había apuntado además el título en otro ATP 500, en Tokio, antes de decepcionar a continuación al caer en tercera ronda en el Masters 1000 de Shanghái ante el belga Zizou Bergs, entonces 39º del mundo.

Durante esta semana en Turín, Alcaraz ha tenido problemas en los isquiotibiales de la pierna izquierda y eso arroja dudas sobre sus planes inmediatos y si estará finalmente con España en la nueva semana en la fase final de la Copa Davis en Bolonia, también en Italia.

Pero este domingo era momento para saborear lo conseguido y su éxito en el Torneo de Maestros, que reúne tradicionalmente a los ocho mejores de cada temporada.

"Es un trofeo que llevo persiguiendo mucho tiempo. Esta semana he jugado un grandísimo tenis todos los días. Hemos tenido problemas esta semana, hubo dificultades y tuvimos momentos muy difíciles", admitió Alcaraz en su mensaje desde la pista.

Comparado desde los inicios de su carrera con Nadal, Alcaraz ha logrado ya un éxito que se le resistió al mallorquín, que perdió las dos finales del Masters (2010, 2013) que pudo disputar.

Alcaraz perdió la final del Masters del año pasado ante el italiano Jannik Sinner, número dos mundial actualmente y que no pudo defender su título por lesión.

Se convierte además en el tercer tenista español en apuntar su nombre en el palmarés del Masters masculino, después de Manuel Orantes (1976) y Álex Corretja (1998).