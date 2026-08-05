Alcaraz debe armarse de paciencia para curar su muñeca (cirujano a la AFP)

Obligado a renunciar a los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati, que se disputan en agosto, el astro español Carlos Alcaraz debe armarse de paciencia para curar una lesión en la muñeca "muy frecuente" entre los tenistas y que, si se vuelve crónica, puede requerir operación, explicó a la AFP Christophe Mathoulin, cirujano especialista de la mano y la muñeca.

PREGUNTA: Carlos Alcaraz, que no juega desde abril, ha vuelto a aplazar su regreso por una lesión en la muñeca derecha. La prensa española ha hablado de una tenosinovitis, ¿de qué se trata?

RESPUESTA: "El término tenosinovitis, por sí solo, no significa nada, quiere decir inflamación de un tendón... En general, la más conocida es la llamada tenosinovitis de De Quervain, que es la inflamación del tendón abductor largo del pulgar. No conozco el historial de Alcaraz, pero por lo general, los tenistas de este nivel sufren roturas del ligamento triangular. Es el ligamento que une el cúbito al radio (huesos largos que forman el antebrazo), de modo que a menudo el diagnóstico se confunde con una tenosinovitis del extensor carpi ulnaris (músculo del antebrazo que permite extender y mover la muñeca del lado del meñique). Hemos operado a muchos jugadores por eso".

P: ¿Se deben estas lesiones a la repetición de un movimiento?

R: "No, no necesariamente. Puede ser un accidente porque el jugador ha hecho un smash demasiado fuerte o un golpe en una mala posición. Tienen golpes absolutamente diabólicos, con una potencia que no tiene nada que ver con la forma en la que nosotros jugamos al tenis".

P: ¿Cómo se diagnostican estas lesiones?

R: "Una simple lesión del ligamento triangular se diagnostica eventualmente mediante resonancia magnética, pero sobre todo es la artroscopia la que permite hacer el diagnóstico y el tratamiento al mismo tiempo, y funciona muy bien. Ambos (la lesión del ligamento triangular y la tenosinovitis de De Quervain) son diagnósticos relativamente fáciles de establecer".

P: ¿Cómo se tratan?

R: "El tratamiento depende de cada jugador; puede ser reposo, pero si se trata de una lesión del ligamento triangular, hay que repararla y eso se hace en el hospital mediante técnica artroscópica. Si el jugador es operado, en el caso de una lesión del ligamento triangular, se requiere un mes y medio de inmovilización estricta, inicio de una rehabilitación suave y nada de vuelta al tenis de competición antes de 3 a 6 meses. Estas lesiones a veces tardan en curarse".

P: ¿Y si el problema se convierte en crónico?

R: "Si el jugador tiene una tenosinovitis repetitiva a nivel del abductor largo (tenosinovitis de De Quervain), eso es mucho más molesto, porque significa que habría que operarlo para agrandar su polea (estructura fibrosa situada en la vaina por donde se deslizan los tendones del dedo), pero se puede llegar a tratar".

P: Algunos jugadores destacados como Juan Martín del Potro o Dominic Thiem vieron su carrera lastrada por lesiones en la muñeca y acabaron colgando la raqueta. ¿Ocurre que, a veces, no se consigue curar?

R: "No hay motivo para que no se pueda curar. A menudo, también se retiran por otras razones: el cansancio, el estrés de la competición".