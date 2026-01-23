Alcaraz celebra su partido número 100 de Grand Slam con cómoda victoria en Australia

Un imponente Carlos Alcaraz no desperdició energías en su partido número 100 de Grand Slam y se clasificó el viernes para los octavos de final del Abierto de Australia tras derrotar en sets corridos al francés Corentin Moutet.

El jugador de 22 años, ganador de seis títulos de Grand Slams, demostró estar en otro nivel en la Rod Laver Arena y se clasificó por 6-2, 6-4 y 6-1 en 2 horas y 5 minutos.

La victoria lo lleva a disputar un puesto para cuartos de final contra el estadounidense Tommy Paul, cabeza de serie número 19, que pasó de ronda tras la retirada por lesión de su rival español Alejandro Davidovich Fokina.

Alcaraz nunca ha pasado de cuartos en sus cuatro anteriores participaciones en Melbourne Park, siendo el Abierto de Australia el único Grand Slam que le falta en su floreciente palmarés.

Se convertiría en el hombre más joven en ganar los cuatro Grand Slams si sigue adelante y se lleva el trofeo.

"No fue fácil. Para ser sincero, cuando juegas contra alguien como Corentin no sabes qué va a pasar a continuación", dijo el español.

"Así que es muy difícil, ya sabes, afrontar el partido. Pero me lo pasé bien en la cancha. Creo que ambos hicimos grandes golpes, grandes puntos", añadió.

La victoria contra Moutet llegó en su centésimo partido de Grand Slam, con un notable récord de 87 victorias y 13 derrotas, igualando al legendario Bjorn Borg en la misma etapa de su carrera.