Alcaraz avanza a semifinales del Abierto de Japón tras la retirada de Shapovalov

El español Carlos Alcaraz, número tres del mundo, se clasificó el domingo para las semifinales del Abierto de Japón después de que un lesionado Denis Shapovalov se retirara y le concediera la victoria por 7-6 (7/3), 2-1.

Su rival canadiense se vio obligado a abandonar tras sufrir una lesión en la parte superior del muslo derecho en el primer juego del segundo set.

El español, vigente campeón, se enfrentará a su compatriota Jaume Munar por un puesto en la final. Munar, número 64 del mundo, se clasificó tras eliminar al francés Kyrian Jacquet, 86º del ranking.

El partido fue muy disputado hasta la retirada de Shapovalov, que puso en dificultades a Alcaraz con la variedad de su juego, al combinar golpes profundos con dejadas, y potencia con efectos.

Alcaraz, que el sábado salvó cuatro bolas de set ante Matteo Arnaldi, salvó otra aquí con 5-4 en contra y se llevó después el desempate con un golpe ganador de derecha antes de la lesión de Shapovalov.

El campeón del Abierto de Australia disputa su tercer torneo desde que se recuperó de una lesión de muñeca que lo mantuvo varios meses alejado de las pistas, tras alcanzar los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos el mes pasado.