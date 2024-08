Águeda Marqués será la única española en la final olímpica de 1.500 m

Tres semifinalistas y solo una finalista: Águeda Marqués será la única española en la final olímpica de los 1.500 metros, a la que entró este jueves gracias a su sexto lugar en la primera serie de semifinales.

Marqués, de 25 años y debutante en unos Juegos Olímpicos, terminó con un crono de 4:01.90, el decimoctavo del global de las competidoras, pero se benefició para clasificarse del hecho de que las seis primeras de cada serie conseguían billete directo.

"Estoy agotada, muy feliz, eufórica, emocionadísima. Me dan ganas de llorar, estoy con muchas ganas de disfrutar la final del sábado. Es algo que no me esperaba. Mi objetivo era pasar la primera ronda, quizás mejorar mi marca personal, pero estar en una final olímpica es cumplir el sueño de mi carrera deportiva", dijo la mediofondista segoviana después de su clasificación.

Se quedó en puertas de lograrlo también en su serie su compatriota Esther Guerrero (4:01.94), séptima.

Quedó eliminada también Marta Pérez al ser octava en su serie, aunque paradójicamente fue la española con mejor tiempo en semifinales (3:57.75), que incluso le permitió batir el récord de su país.

La más rápida de las semifinales fue la etíope Diribe Welteji (3:55.10).

La favorita keniana, Faith Kipyegon, vigente campeona olímpica y mundial, se clasificó sin complicaciones, ganando sin apuros la primera de las series (3:58.64).

Kipyegon aspira a un tercer oro seguido en esta distancia, después de haberse coronado en Rio-2016 y Tokio-2020.