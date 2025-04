Aficionado que lanzó un bidón a Van der Poel reconoce un "gesto estúpido"

El espectador que lanzó un bidón al ciclista neerlandés Mathieu van der Poel durante la París-Roubaix del domingo, pidió disculpas por escrito al ganador de la 'Reina de las Clásicas', reconociendo haber cometido "un gesto estúpido", según el diario belga Het Laatse Nieuws.

"Estoy muy feliz de que cruzara la línea de meta en primer lugar el domingo, a pesar de mi gesto estúpido. Pero, al mismo tiempo, me doy cuenta que tengo que pedir disculpas a todos los corredores y aficionados de la carrera", escribió el aficionado belga, originario de Waregem, en un correo electrónico publicado en la edición de este miércoles del diario flamenco.

"Había un bidón de agua en la hierba. Lo cogí y lo lancé cuando él pasó. Sin reflexionar. Al cabo de medio segundo después, me di cuenta hasta qué punto fue estúpido y peligroso. Me he sentido muy mal durante unos días", añadió el hombre de 28 años, que reconoció "haber bebido mucho" durante la jornada.

El equipo de Van der Poel, Alpecin-Deceuninck, anunció el lunes una demanda contra el espectador, a la que podría unirse la Unión Ciclista Internacional (UCI).

La fiscalía de Lille también anunció una investigación sobre este incidente ocurrido cuando el cabeza de carrera atravesaba el tramo de pavés de Templeuve, a unos 33 km de la llegada situada en el velódromo de Roubaix, al nordeste de Francia, muy cerca de la frontera con Bélgica.

"Es inaceptable. Era un bidón lleno, pesaba medio kilo y yo rodaba a 40 kilómetros por hora. Es como recibir una pedrada en la cara", declaró Mathieu van der Poel al término de la París-Roubaix, que ganó por tercer año consecutivo.

El espectador negó ser seguidor del ciclista belga Wout Van Aert, uno de los grandes rivales de 'MVDP', y aseguró que nunca tuvo la intención de hacer perder la carrera al neerlandés y de no tener "un ciclista preferido".

No era la primera vez que el campeón del mundo en 2023 se enfrentaba a ataques de espectadores. Durante la disputa de la E3 Classic en marzo, fue escupido por un aficionado, que luego fue identificado, gracias a las cámaras de televisión, y sancionado con una multa de 350 euros (395 dólares), según anunció el martes la policía de Renaix, la localidad belga donde se produjo el incidente.