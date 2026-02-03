Adeliia Petrosian, la incógnita del patinaje artístico ruso

En Rusia acumula medallas de oro, pero de cara a los Juegos Olímpicos de Milán Cortina (6-22 febrero), Adeliia Petrosian, la joven estrella del patinaje artístico nacional, tiene un gran hándicap: la falta de competiciones internacionales y de experiencia ante otras estrellas de su deporte.

Es la única patinadora rusa autorizada por el Comité Olímpico Internacional (COI) a competir en estos Juegos junto al patinador Petr Gumennik en categoría masculina, ambos bajo bandera neutral.

En septiembre, Petrosian estuvo en las pruebas de clasificación en Pekín, a pesar de estar a punto de renunciar por una lesión en la ingle, y consiguió la victoria, superando principalmente a la cinco veces campeona belga Loena Hendrickx.

A la espera de sus primeros Juegos Olímpicos, la patinadora rusa de 18 años, una de las de menor estatura del patinaje artístico con su 1,52 metros, muestra un optimismo prudente.

"Espero no decepcionarme a mí misma, ni tampoco a mis entrenadores", declaró a la prensa esta joven de cabello muy oscuro, después de ganar a finales de diciembre el campeonato de Rusia en San Petersburgo.

- Pocas referencias -

Pupila de la entrenadora Eteri Tutberidze -que dio a conocer al mundo a la campeona olímpica más joven del patinaje individual femenino, Yulia Lipnitskaia, además de a estrellas como Evgenia Medvedeva y Anna Shcherbakova, Adeliia Petrosian es la vigente triple campeona de Rusia (2023, 2024, 2025).

En el campeonato nacional, el programa corto de la patinadora, con un triple axel, fue ovacionado por el público, pero el programa libre, que hizo con un tango argentino, estuvo marcado por una caída y por varios errores técnicos, que le dejaron muy seria incluso en el momento del anuncio de su victoria.

"Es solo una etapa antes de las competiciones más importantes", declaró entonces a la prensa, prefiriendo pensar en "el éxito del programa corto".

Los patinadores "participan en general en seis o siete competiciones antes de los Juegos Olímpicos, pero yo tengo muchas menos", se defendió.

Desde el inicio de la ofensiva rusa a gran escala en Ucrania, en febrero de 2022, la gran mayoría de deportistas rusos y bielorrusos están vetados de la mayoría de competiciones deportivas internacionales.

Algunos han sido autorizados a ir volviendo, a cuentagotas, bajo bandera neutral en algunos deportes, siempre que no hayan apoyado la ofensiva rusa, como ya ocurrió en los anteriores Juegos Olímpicos de Verano en París 2024.

- Pocas competiciones -

Esta temporada, después del torneo clasificatorio de Pekín de septiembre, Adeliia Petrosian, una moscovita de madre rusa y padre armenio, estuvo en el Gran Premio de Rusia en Magnitogorsk (Siberia) en octubre y en otro torneo en Moscú en noviembre.

Se impuso en los dos, asegurándose el acceso al campeonato de Rusia de diciembre, donde triunfó.

A finales de noviembre acudió además al Gran Premio de Omsk, en Siberia, para tomar parte fuera de la competición y poder practicar allí elementos técnicos difíciles, por estrategia de sus entrenadores.

En 2022, la rusa Kamila Valieva atrajo los focos mediáticos en el patinaje artístico de los Juegos Olímpicos con apenas 15 años, pero durante el evento se conoció un control positivo previo y, desestabilizada, solo pudo ser cuarta en la prueba individual, donde el oro fue para otra rusa, Anna Shcherbakova.

- Dura competencia -

La batalla por el oro en el Milano Ice Skating Arena se presenta apasionante.

La japonesa Kaori Sakamoto ha dominado el ciclo olímpico (títulos mundiales en 2022, 2023 y 2024), pero el año pasado fue destronada por la estadounidense Alysa Liu (2025).

Las también estadounidenses Amber Glenn e Isabeau Levito, así como las japonesas Mone Chiba y Ami Nakai, llegan también con argumentos para pelear por las medallas.

Mientras, Petrosian se presenta como una gran incógnita y soñando con dar la sorpresa.