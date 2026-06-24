Adelante con el Comandante: Portugal golea a Uzbekistán y dice presente en el Mundial

ortuLetalidad activada. De la mano de Cristiano Ronaldo, Portugal venció 5-0 a Uzbekistán y lucha por pasar a 16avos del Mundial, en un duelo que consagró al Comandante como el primer futbolista en anotar en seis Copas del Mundo.

Los goles portugueses este martes llegaron con Ronaldo a los 6 y a los 39 minutos, una anotación de tiro libre de Nuno Mendes (17'), un potente disparo de derecha de Rafael Leão (87') y un autogol del portero Abduvohid Nematov (60').

Los muchachos de Roberto Martínez volvieron a su mejor versión, con un medio campo sólido, armador de juego, donde todos participaban. Bruno Fernandes y Vitinha controlaron ritmo y posesión. Esta vez, entendiéndose con CR7, a diferencia de en su debut con RD Congo.

"Siempre llego, tarde o temprano pero estoy allí", dijo CR7, en respuesta a su discreto debut mundialista y su retraso en marcar goles, frente a otros astros presentes en la cita.

"Son 23 años de profesión y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano está bien. Cuando las cosas van mal, Cristiano es un retirado, está viejo, siempre será así", opinó.

Uzbekistán, de la mano de Fabio Cannavaro y por primera vez en un Mundial, tuvo algunos chispazos, con un gol anulado y, aunque siempre quiso atacar, la Seleção contuvo con eficacia.

Pese a que jugaron con valentía, dijo Cannavaro, Ronaldo tiene "un instinto especial para el balón en el área (...) Como defensa, tienes que ser muy inteligente para estar cerca de él, porque si le das un centímetro en el área, estás muerto".

"Es un ser humano con emociones(...) y un ejemplo de lo que significa jugar para la selección nacional, de lo que un jugador debe hacer cada día: intentar mejorar en todos los aspectos", consideró por su parte el DT Martínez.

- Jornada Perfecta -

Ronaldo arribó al estadio sonriente, con sus zapatos de fútbol color rosa incandescente en la mochila. Lucía jovial, saludando a todos, como optimista por lo que vendría después.

Portugal salió con ganas de demoler. Así lo hizo saber el propio CR7 desde el arranque, tras una descarga por la izquierda de Nuno Mendes a la que el comandante no llegó a ponerle el botín.

Antes ya había avisado con Bruno. Portugal tocaba la puerta temprano e iba a entrar como fuere.

Una acción rápida de João Cancelo mandó un centro hacia el centro del área. Ronaldo le ganó el espacio a los centrales y anotó de primera. "¡Síuuu!", gritó el estadio al unísono en el Houston Stadium, aquel recinto donde el gol le había sido esquivo ante RD Congo (1-1).

Uzbekistán, que jugaba con cierta intermitencia, trataba sin éxito de ordenarse para contener la arremetida lusa. Una falta en la boca del área uzbeka dejó la bola lista nuevamente.

Ronaldo se llevó la atención del portero Abduvakhid Nematov, a la espera del tiro libre, pero fue Nuno Mendes quien la mandó a guardar.

Los dirigidos por Cannavaro, debutantes en el torneo, aprovecharon una desinteligencia en la zaga portuguesa y Aziz G'aniev remató con la derecha desde fuera del área a los 30 minutos. Pero el tanto se anuló porque antes hubo una falta contra Joao Cancelo.

Nada importaba. La letalidad de Ronaldo había sido activada. A los 39 minutos, un pase quirúrgico de Bruno Fernandes le quedó servido a CR7, definiendo con maestría ante la salida del portero rival.

"¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo!", cantaba la tribuna, al ritmo de la melodía de Seven Nation Army de The White Stripes.

El portugués hizo historia al convertirse en el primer futbolista en anotar en seis Copas del Mundo, luego de sus tantos ante Uzbekistán.

Casi al cierre de la primera mitad, la defensa uzbeka sacó un tiro de Ronaldo de la línea, evitando el hat trick.

- Susto y más goles -

Al retorno del descanso, una colisión entre Cristiano y el portero asustó a la banca y al equipo médico. Pero el Comandante siguió en batalla.

Tras un tiro de esquina y una confusión en el área uzbeka, CR7 deslizó el balón hacia el arco rival. La bola impactó en Abdukodir Khusanov y se fue adentro, impulsada por el propio arquero Nematov.

Sin embargo, la goleada no había terminado. El atacante del AC Milan, Rafa Leão, marcó el quinto con un remate de derecha, de primera y al ángulo. Todo estaba consumado.

"Nuestros jugadores se focalizaron, tuvieron una actitud increíble. Estuvimos con rabia, pero el resultado fue crecer como equipo", declaró Martínez.

En la última jornada de la fase de grupos, Portugal, con 4 puntos en el grupo K, definirá su clasificación ante una prometedora Colombia el 27 de junio en Miami. Uzbekistán, sin puntos y con un pie afuera, se medirá con RD Congo en Atlanta.