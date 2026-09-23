Acusado de disparar al exrugbier argentino Aramburu asegura que entró en "pánico"

Romain Bouvier, uno de los acusados de disparar contra Federico Martín Aramburu en el centro de París en 2022, aseguró este martes que entró en "pánico", ante el tribunal que lo juzga por la muerte del exrugbier argentino.

Aramburu murió por los disparos efectuados por el principal acusado, Loïk Le Priol, un exmilitar y activista ultraderechista, pero su amigo Bouvier fue el primero que abrió fuego tras una discusión en la terraza de un bar.

Bouvier, de 35 años, vació su cargador de cuatro balas y alcanzó a la víctima en dos ocasiones. Acusado de intento de asesinato, se enfrenta ahora a la cadena perpetua. El veredicto se conocerá el viernes.

"Nunca quise matar a Aramburu", reiteró este apasionado de armas, próximo a los círculos ultraderechistas de París.

Cuando Aramburu y su amigo Shaun Hegarty abandonan el bar rumbo a su hotel en la madrugada del 19 de marzo de 2022, Le Priol se marcha detrás de ellos a pie para continuar la pelea, según la acusación.

Bouvier sube, por su parte, a bordo de un Jeep conducido por la novia de Le Priol al temer que su amigo esté en peligro y no para seguir peleando, según su testimonio.

"Si subo en este vehículo, no es para hacer el mal, es para hacer el bien", afirmó ante los magistrados y el jurado popular del tribunal de París que lo juzga.

A continuación, baja del Jeep y saca su revólver frente a Aramburu antes de vaciar su cargador en cuatro segundos.

"¿Eso no denota una intención homicida?", le preguntó el presidente del tribunal, Franck Zientara.

"En absoluto. Es justo lo contrario. Hay una intención de disuasión", respondió Bouvier, que aseguró haber querido efectuar unos "disparos disuasorios" hacia el suelo, porque estaba "muerto de miedo", presa de "un pánico total".

Sin embargo, las imágenes de videovigilancia difundidas mostraron que Aramburu retrocedió desde el primer disparo y siguió haciéndolo durante los otros tres, mientras Bouvier tenía el brazo extendido.

El acusado replicó que no se daba cuenta de que la víctima retrocedía, invocando un "efecto túnel", como Le Priol la víspera, y que si alcanzó a Aramburu, fue "sin querer".