Aciago primer juego

Un debut amargo para el lateral panameño Michael Amir Murillo y su Olympique de Marsella en la Champions League, ayer, cuando de visita en el Santiago Bernabéu cayeron 2-1 ante el Real Madrid.

El primer partido de Murillo en la máxima competición de clubes de fútbol en Europa terminó en una decepcionante derrota, pese a que su equipo, de la Liga francesa (Ligue 1), tuvo varias oportunidades de gol y superioridad de jugadores, tras la expulsión de Dani Carvajal, por golpear con la cabeza a portero Rulli, al minuto 73.

El francés Kylian Mbappé rescató una vez más a los merengues con un doblete de penal en la primera jornada de la fase de liguilla de la ‘Champions’. Pese a que Timothy Weah (22) adelantó a los marselleses, el atacante francés transformó dos penales (29 y 81), el último, tras una dudosa mano en el área del argentino Facundo Medina.

Murillo salió de la banca al 77 y terminó el encuentro que se prolongó hasta el 97. Es apenas el segundo panameño en disputar este certamen, tras César Blackman, la campaña pasada con el Slovan Bratislava, de Eslovaquia. Tras el encuentro, el DT del Marsella, Roberto De Zerbi, indicó que “podíamos haber ganado el partido si hubiéramos hecho un poco más... pero creo que hemos podido hacer más”.

En otros resultados de ayer: Athletic Club cayó 0-2 ante Arsenal; Union St.-Gilloise superó 3-1 al PSV Eindhoven; el Benfica perdió 2 - 3 con el FK Qarabag, Tottenham venció 1 - 0 al Villarreal; y Juventus empató 4 - 4 con el Borussia Dortmund. Para hoy chocan: Olympiacos vs Pafos; y Slavia Prague vs Bodo/Glimt, a las 11:45 p.m., mientras que a las 2:00 p. m. juegan Ajax Amsterdam vs Inter de Milán; Bayern Munich vs Chelsea; Liverpool vs Atlético Madrid; y el vigente campeón Paris SG ante Atalanta.