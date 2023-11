La Selección mayor masculina de fútbol de Panamá buscará esta noche finiquitar su pase a la ‘Final Four’ de la Liga de Naciones de Concacaf, cuando se mide, en la vuelta de cuartos de final del torneo, a una disminuida Costa Rica. Luego de caer vapuleada 0-3 ante los canaleros, en la ida, el pasado jueves, en San José, los ticos intentarán no volver a ser goleados por el equipo que dirige Thomas Christiansen, que apelará a los fanáticos que abarrotarán el Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá. La cita será desde las 9:00 p.m. y aunque en el país se presentan protestas callejeras contra el Contrato Minero, se espera que los aficionados logren asistir al coliseo.

Con este resultado, solo una tragedia evitaría que Panamá se meta a sus segundas semifinales seguidas en esta cita regional. Y Christiansen lo sabe: “el lunes va a ser otro partido difícil y tenemos que ir con toda la humildad, sabiendo que no hay nada hecho, hay que tener los pies en el suelo y matar el partido el lunes”. El estratega había enviado un mensaje a los panameños: “sigan apoyando, que no hay nada hecho, que le queremos ver en el Rommel y ahí les esperaremos”. “Les dije a los jugadores que estén tranquilos, la responsabilidad es mía. Hice la lista, armé el equipo, pero que no pierdan el orgullo porque se debe corregir rápidamente para el lunes. Queremos ganar esta serie. Tenemos que tratar de lograr un equipo más sólido, más compacto en sus líneas”, señaló Gustavo Alfaro, técnico de Costa Rica, que debutó en el banquillo tico en esa dura derrota ante Panamá. El conjunto que salga derrotado en esta instancia, deberá jugar un Play-Inn (con otro de los perdedores de cuartos), partido único que se jugará el 23 de marzo en Frisco, Texas, y que otorgará un cupo para la Copa América 2024. Ocho selecciones están luchando por cuatro de los seis lugares de Concacaf en la Copa América (donde estarán los 10 equipos de CONMEBOL). También hoy, EEUU se vuelve a medir a Trinidad y Tobago, luego de ganar 3-0. Mañana será el turno de Jamaica-Canadá; y Honduras-México.