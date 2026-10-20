A salir del pozo

El Slovan Bratislava, de los panameños Cristian Martínez y César Blackman, tendrá que reaccionar si es que desea salir del fondo del grupo único de la Champions League.

El equipo eslovaco se ubica último (casilla 36) en la fase de liguilla del torneo y hoy, a las 2:00 p.m. (hora en Panamá) disputará su partido de la tercera jornada, de visita en el Estadio Olímpico, contra el club italiano Roma (en la posición 25 y 1 punto).

El Bratislava no conoce la victoria tras jugarse las dos primeras fechas (de ocho), tras perder 6-1 ante el PSG francés y 3-0 contra el VfB Stuttgart alemán. Otros siete conjuntos tampoco han sumado puntos, como el Inter de Milán y el LASK, este último donde milita el defensa panameño Andrés Andrade. Sitios web especializados en fútbol colocan a Martínez y Blackman, como titulares para el encuentro de hoy, tal como ocurrió la semana pasada ante el Stuttgart.

El choque más llamativo de la fecha será el que mida al Barcelona contra el vigente bicampeón PSG, en París. PSG (1) y Barça (2) son dos de los 9 equipos que han sumado 6 puntos tras dos jornadas.

Otro de los aspirantes a la corona europea, el Manchester City (17), tendrá, a priori, un rival más asequible, el AEK de Atenas (20). El Atlético de Madrid (15) buscará una segunda victoria en Stuttgart (4).