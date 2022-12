Zoe Saldaña es una mujer imparable en la cinta “Avatar: The Way of Water”.

La actriz Zoe Saldaña, protagonista de “Avatar: The Way of Water” con el papel de Neytiri, reconoció que “es la película que más le ha enseñado a lo largo de toda su carrera”, un filme que se estrena el 16 de diciembre.La actriz estadounidense y descendencia dominicana estuvo en el programa “Mujeres Imparables” de NBCUniversalTelemundo, que conduce Nicole Suárez y cuyo objetivo es inspirar e impulsar a las mujeres a progresar en todos los niveles de la sociedad.

La actriz contó que el personaje que interpreta (Neytin), “ha sido el que más la ha desafiado y enseñado” a lo largo de toda su carrera profesional.

Zoe Saldaña ha ganado varios premios a mejor actriz, como Empire Awards, Saturn Award y Teen Choice Award, todos por la película Avatar.

Como mujer afrodescendiente Zoe Saldaña y Nicole Suárez hablaron sobre lo que significa ser una mujer imparable y la importancia de la diversidad y los personajes femeninos fuertes en la película.

En “Avatar: The Way of Water”, Zoe vuelve a interpretar el papel de Neytiri y en esta ocasión, contó cómo ahora su personaje es una experiencia diferente, ya que Neytin, y ella en la vida real, son mamás

Saldaña reconoció la importancia de ser una mujer imparable, la importancia de la diversidad y exaltó los personajes fuertes femeninos en la película.

En esta segunda parte, la experiencia cinematográfica alcanza nuevos límites dirigido por James Cameron transportando al público de regreso al mundo de Pandora en una espectacular y conmovedora aventura llena de acción.

La producción a cargo de Jon Landau de Lightstorm Entertainment Production está protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang y Kate Winslet.

El guión es de James Cameron, Rick Jaffa y Amanda Silver. Historia de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman y Shane Salerno, mientras que David Valdés y Richard Baneham son los productores ejecutivos de la película.

La grabación de esta segunda versión se hizo una década después de la primera película “Avatar: The Way of Water” y cuenta la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, el alcance de las medidas que toman para mantenerse a salvo, las batallas que luchan y las tragedias que soportan.