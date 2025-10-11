Zhamira Zambrano y Greeicy unen sus voces en la emotiva balada “Cómo Fue?”

La estrella de la música latina Zhamira Zambrano continúa consolidando su posición como una de las voces más influyentes de su generación con el lanzamiento de “Cómo Fue?”, una colaboración emotiva y magistralmente interpretada junto a la reconocida cantante colombiana Greeicy.

El tema, lanzado bajo el sello Dynamic Records y distribuido por EMPIRE, marca el cuarto sencillo oficial del esperado álbum debut de Zhamira, reafirmando su proyección como una de las figuras femeninas más prometedoras del pop latino actual.

“Cómo Fue?” es una balada magistral que resalta la potencia vocal de Zhamira y la calidez emocional característica de Greeicy. Juntas, logran capturar una expresión cruda y atemporal del amor y el desamor, entrelazando sus voces en un sonido íntimo y cinematográfico que refleja la madurez artística de ambas intérpretes.

“Greeicy ha sido una de mis artistas favoritas desde que tengo memoria”, comparte Zhamira. “Solía hacer covers de sus canciones en 2018 y soñaba con que algo así pudiera suceder. Nos conocimos por primera vez en una premiación en República Dominicana, y desde ahí conectamos. Estoy muy agradecida por esta oportunidad y por poder compartir esta canción con todos ustedes, ya que es muy especial para mí y para mi carrera”.

Con este lanzamiento, Zhamira reafirma su ascenso imparable dentro de la música latina, luego de una serie de temas exitosos que la han posicionado como una voz clave en la nueva ola del pop.

“Cómo Fue?”, de la artista venezolana Zhamira Zambrano junto a la superestrella colombiana Greeicy, ya está disponible en todas las plataformas digitales.