Voluntariado, clave para jóvenes

El 5 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Voluntariado, una fecha crucial para reconocer la labor de miles de panameños que, según datos recientes, están marcando la diferencia.

En una entrevista, Ana Larisa Cabrera, directora de Comunicación y Alianzas de Fundación Voluntarios de Panamá, y Jorge Alexander Frías, coordinador de Voluntariado y Equipos de TECHO Panamá, destacaron el crecimiento sostenido del compromiso cívico en el país.

Destacaron que las últimas encuestas reflejan que uno de cada tres panameños mayores de 15 años participa activamente en el voluntariado, un aumento significativo que impulsa temas de educación, medio ambiente y desarrollo social.

Asimismo, tanto Cabrera como Frías resaltaron que, para la juventud, el voluntariado es mucho más que una labor social; es un trampolín profesional. Organizaciones como TECHO Panamá, que lleva 15 años en el país y se enfoca en jóvenes de 15 a 25 años, garantizan que los voluntarios adquieran experiencias laborales comprobables a través de proyectos de desarrollo comunitario, que van desde la construcción de viviendas de emergencia hasta la instalación de sistemas de captación de agua. Este tipo de experiencias no solo transforma comunidades, sino que también equipa a los jóvenes con habilidades de liderazgo y empleabilidad.