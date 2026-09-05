“Viva Panamá”: 27 candidatas brillaron en la preliminar del Miss Universo Panamá 2026

La Arena Roberto Durán fue escenario ayer de la gala preliminar del Miss Universo Panamá 2026, denominada “Viva Panamá”, en la que las 27 candidatas que aspiran a la corona mostraron sus cualidades sobre la pasarela.

Durante la velada, las participantes desfilaron en vestidos de baño, traje de noche y traje de fantasía, en una jornada que permitió al jurado evaluar distintos aspectos de las aspirantes previo a la gran final.

Uno de los momentos especiales de la noche fue el homenaje a la reina de belleza saliente, Mirna Caballini, a quien la organización le otorgó una tiara simbólica como reconocimiento por su desempeño y para marcar el cierre de su reinado.

La competencia continuará este sábado, cuando se anuncien las 14 candidatas que avanzarán a la siguiente etapa. Las semifinalistas volverán a enfrentarse en la pasarela en busca de conquistar la corona y convertirse en la nueva representante de Panamá.

La ganadora tendrá la responsabilidad de representar al país en la 75.ª edición del Miss Universo, certamen internacional que tendrá como sede Puerto Rico.