Arrancan las legislativas en EEUU con el voto por correo en Carolina del Norte

Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos arrancaron este viernes con el envío de boletas por correo en el estado de Carolina del Norte (este), en plena polémica por el voto a distancia.

El gobierno de Donald Trump, que se juega el control del Congreso con las encuestas en contra, pidió de nuevo esta semana a la Corte Suprema que le autorice de forma urgente a aplicar reglas estrictas de voto por correo en el Servicio Postal.

La oposición demócrata acusa al gobierno republicano de sembrar caos con esas exigencias, como por ejemplo extender el uso de códigos de barras en los sobres.

La Corte Suprema dio parcialmente la razón al gobierno para reformar el sistema de votación a distancia, pero una jueza federal volvió a bloquear las medidas ya que considera que ya no hay tiempo para implementarlas.

La jornada electoral para votar en urnas será el 3 de noviembre en todo el país.

Los estadounidenses deben renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

Los sondeos dan con muy alta probabilidad un triunfo demócrata en la Cámara de Representantes.

Estos comicios, marcados por la inflación y la guerra en Irán, determinarán cuánta libertad tendrá Trump para llevar adelante su programa durante los dos años que le restan de mandato.

Se espera que en el Senado la competencia sea mucho más reñida.

Los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47, lo que obliga a los demócratas a lograr una ganancia neta de cuatro escaños.

La firma Decision Desk HQ ha proyectado la posibilidad de una cámara dividida 50-50, en la que el vicepresidente republicano JD Vance tendría el voto de desempate.

Republicanos y demócratas presentan la elección como un referendo sobre la gestión de Trump, cuyo nivel de aprobación está en mínimos: seis de cada 10 estadounidenses suspenden al presidente.

Los comicios de medio término acostumbran a ser un desaire para el presidente en ejercicio, y los expertos debaten ahora cuál será el nivel de desaprobación en las urnas.