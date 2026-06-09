$!“Verdecito” reconecta a los niños con el medio natural

Lo que comenzó como una idea en el 2020, hoy es un emprendimiento que busca reconectar a los niños con la tierra, la naturaleza y el aprendizaje práctico. Se trata de “Verdecito: Mi Huerto Infantil”, creado por Eyra Baca, quien lleva entretenimiento educativo y sostenible a fiestas, escuelas, empresas y eventos infantiles.

Baca explicó que “los niños están muy desconectados de su entorno en estos momentos y conectados a los dispositivos digitales. Quise traerlos de vuelta, sacarlos del sofá y llevarlos al jardín, a que se ensucien las manos otra vez. Ahí está la magia, en el jardín y con las manos sucias”.

A través de un colorido carrito protagonizado por “Verdecito”, un personaje inspirado en un ají criollo panameño, los pequeños participan en actividades donde aprenden a sembrar, crear minihuertos y reutilizar materiales como cartones de huevo, rollos de papel higiénico y otros elementos que normalmente terminarían en la basura.

Además de animar cumpleaños y eventos infantiles, Verdecito ofrece talleres para niños y adultos sobre huertos caseros, elaboración de macetas con materiales reutilizables, selección de sustratos y preparación de insecticidas orgánicos para el cuidado de las plantas.

Las personas pueden solicitar cotizaciones a través del WhatsApp 6686-5500.