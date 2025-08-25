Venecia acoge a una multitud de estrellas para su Festival de Cine

El Festival de Cine de Venecia arranca esta semana, desplegando la alfombra roja para artistas como Julia Roberts y George Clooney, que se citarán en la ciudad del norte de Italia que acogerá decenas de estrenos mundiales.

Una constelación de estrellas de primer orden, incluyendo a Jude Law, Emma Stone y Cate Blanchett, llegarán en 'vaporetto' al Lido veneciano para la Mostra, que durará diez días a partir del miércoles.

Entre los directores más reconocidos presentes en esta 82ª edición del certamen, se encuentran Werner Herzog, Jim Jarmusch, Kathryn Bigelow, Gus Van Sant y el surcoreano Park Chan-wook, que regresa al festival después de 20 años.

Pese al ambiente glamuroso del evento, algunas de las cintas estarán centradas en la actualidad y podrían generar debate.

Con la guerra en Ucrania sin visos de terminar, Jude Law encarna al presidente Vladimir Putin en "El Mago del Kremlin", una película de Olivier Assayas sobre el ascenso del mandatario ruso.

Y la cineasta francotunecina Kaouther Ben Hania presentará "The Voice of Hind Rajab", que cuenta la historia real de una niña palestina de cinco años asesinada en enero de 2024 por las fuerzas israelíes junto a seis familiares suyos mientras intentaban huir de Ciudad de Gaza.

En el filme, se usa una grabación de la propia Hind pidiendo ayuda a los servicios de emergencia.

- Presencia iberoamericana -

"La Bienal de Venecia y el Festival Internacional de Cine de Venecia siempre han sido, a lo largo de su historia, lugares de conversación abierta y sensible sobre todas las cuestiones (...) de la sociedad y del mundo", afirmó la Mostra, mencionando la película de Ben Hania.

Con esta declaración, respondía a una carta abierta divulgada el sábado por artistas italianos que pedían que el Festival se posicione y "condene" la guerra en la Franja de Gaza, desencadenada por un ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.

La presencia latinoamericana este año estará encabezada por la argentina Lucrecia Martel, que presentará, fuera de competición, su documental "Nuestra tierra", sobre el asesinato del líder de la comunidad indígena de Chuschagasta, en el norte de Argentina.

Iberoamérica estará representada, sobre todo, en las secciones "Horizontes" y "Spotlight", dedicada a nuevas tendencias, donde se proyectarán cintas de cineastas de Ecuador, Colombia, España, Argentina, México, Cuba, Chile, Uruguay y Venezuela.

- Lanzadera para los Oscar -

Entre otros filmes esperados figuran "El extranjero", una adaptación de François Ozon de la novela homónima de All papel de un luchador envejecido.

Julia Roberts desfilará por la alfombra roja el viernes para el estreno del filme, fuera de competición, de Luca Guadagnino "After the Hunt", sobre un caso de agresión sexual en una prestigiosa universidad estadounidense.

Por su parte, George Clooney regresa este año a la Mostra con la película de Netflix "Jay Kelly", dirigida por Noah Baumbach, en la que encarna a un reconocido actor que se enfrenta a una crisis de identidad, con Adam Sandler como su mánager.

Los ganadores del principal premio del Festival de Venecia, el León de Oro, a menudo son laureados en los Óscar, como ya ocurrió con "Nomadland" y "Joker", lo que convierte a la Mostra en una suerte de plataforma de lanzamiento para el éxito.

El dos veces oscarizado director Alexander Payne ("Sideways") encabeza el jurado de este año, que se encargará de elegir la mejor película entre las 21 que hay en competición el 6 de septiembre.

- Frankenstein y aliens -

Las nuevas cintas de directores como Guillermo del Toro, Yorgos Lanthimos, Olivier Assayas y Bigelow competirán por el preciado premio del festival, que se inaugurará el miércoles por la noche con "La Grazia", una historia de amor de Paolo Sorrentino, asiduo en la Mostra.

El griego Lanthimos también colaboró de nuevo con Emma Stone para la película de ciencia ficción "Bugonia", sobre el secuestro de un alto ejecutivo sospechoso de ser un alien.

Por su parte, el mexicano Guillermo del Toro presentará una nueva versión del clásico "Frankenstein", protagonizada por Oscar Isaac, y Bigelow (director de "Zero Dark Thirty") llegará a la ciudad italiana con "A House of Dynamite", un thriller político que tiene a Idris Elba como protagonista. Ambas películas formarán parte del catálogo de Netflix.

En la selección principal también figura "Father, Mother, Sister, Brother", una "película divertida y triste", según Jim Jarmusch, protagonizada por Cate Blanchett, otra habitual en Venecia; Adam Driver y Tom Waits. Es la primera vez que el director participa en la selección principal de la Mostra.

Entre los documentales fuera de competición también se incluye el retrato que ha hecho Sofia Coppola del diseñador Marc Jacobs, y el último trabajo de Laura Poitras - ganadora del León de Oro en 2022- sobre el periodista estadounidense Seymour Hersh, galardonado con el Pulitzer.