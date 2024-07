Unas 20.000 personas manifiestan en la isla española de Mallorca contra el turismo excesivo

Unas 20.000 personas contabilizadas por la policía manifestaron en las calles de Palma de Mallorca el domingo contra el turismo masivo, reclamando cambios en el modelo turístico que afecta a esa isla, la mayor del archipiélago mediterráneo español de Baleares.

Los manifestantes llevaban banderas multicolores por las vías más turísticas de la ciudad, en el marco de una ola de protestas contra el turismo excesivo en España.

"Mallorca no está en venta" o "SOS residentes: Stop turismo" o "Digital nomads go home" eran algunas de las consignas, entre las cuales figuraba también "No es turismofobia, son cifras: 1.232.014 habitantes, 18 milliones de turistas".

Según el primer balance de representantes del gobierno central, en las Baleares unas 12.000 personas protestaron.

Pero medios locales indicaron que los organizadores registraron 50.000 participantes. Más tarde la policía indicó que 20.000 personas acudieron a la protesta.

Manuel de la Calle, doctorado en comercio y turismo, afirmó que "lo que se tiene que hacer es retomar el control de la actividad turística por parte de las autoridades locales".

Las protestas fueron convocadas por unas 80 organizaciones y grupos sociales que exigen límites para el turismo excesivo en las Baleares, cuyas principales islas son Mallorca, Menorca e Ibiza.

"Desde el punto de vista práctico, hay que considerarla como una actividad económica legítima. Pero una actividad económica que deberá terminar teniendo semejantes regulaciones que los hoteles", dijo el arquitecto y urbanista Jose Maria Ezquiaga.

"Que sea la comunidad de propietarios del inmueble los que puedan poner reglas del juego y establecer si son o no, aceptables determinados formatos", agregó.

El año pasado, un récord de 17,8 millones de personas visitaron las Islas Baleares, provenientes de España y otras partes.