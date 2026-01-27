Una novela que mezcla ficción e historia del país

El escritor panameño Carlos Gasnell Acuña presentará su novela ‘Detrás de la puerta enterrada’, una continuación de ‘Bajo la antigua puerta del mar’, el 29 de enero, a las 5:00 p.m., en la Biblioteca Rogelio Sinán, en Ciudad de las Artes. El evento contará con la presentación de Priscilla Delgado y estará abierto al público.

Gasnell, quien ejerce como abogado, explicó que ‘Detrás de la puerta enterrada’ gira en torno al hallazgo de una misteriosa puerta en unos túneles, siendo el elemento central de la historia que conduce a una trama de contrabando, nuevos personajes y escenarios urbanos, pero manteniendo a los mismos protagonistas de la primera novela. A diferencia de ‘Bajo la antigua puerta del mar’, esta entrega presenta un ritmo más vertiginoso y una narrativa más intensa.

El autor adelantó que ya trabaja en una tercera parte de la historia, que se desarrollará entre el Casco Antiguo y San Miguelito, aunque aclaró que no se trata de un proceso apresurado, ya que considera que las novelas deben tomarse el tiempo necesario para madurar.

Uno de los logros que más valora Gasnell es que sus novelas estén siendo leídas en centros educativos del país, un objetivo que siempre formó parte de su interés como escritor.

Con la presentación de esta novela, el escritor invitó al público a descubrir una obra donde la aventura, la historia y la ficción se entrelazan, dejando abierta la puerta a nuevas historias.