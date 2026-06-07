Una multitud da el último adiós al 'Indio' Solari, icono del rock argentino

Entre cantos, aplausos y lágrimas, decenas de millas de fanáticos hacen filas de más de siete kilómetros para despedir a la leyenda del rock argentino Carlos "el Indio" Solari, velado este domingo en Villa Domínico, en la periferia sur de Buenos Aires.

Solari, cantante de la mítica banda Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota -conocido como Los Redondos- murió el viernes a los 77 años por un accidente cerebro vascular. Su muerte desató una cadena de mensajes y manifestaciones de dolor de una comunidad fiel que augura una despedida maratónica.

Bajo una llovizna intermitente, entre banderas con nombre de barrios y canciones, flores, remeras de Los Redondos y de 'el Indio' y camisetas de todos los equipos de fútbol, los presentes corean la música puesta por vecinos en algunos balcones del recorrido.

"Hoy es más que emoción (...) El Indio es como mi viejo, el Indio me enseñó mucho", dijo a la AFP Gerardo López, un fanático del cantante.

López, de 45 años, asegura que creció rodeado de "delincuentes y drogadictos" pero "el indio" lo ayudó a seguir otro camino.

- Larga espera -

Las puertas del polideportivo donde es velado el músico se abrieron pasadas las 10H00 locales (13H00 GMT) y la despedida durará "hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós", adelantó su cuenta oficial.

La mayoría de los presentes está convencida de que el cantante supo representar el sentimiento de un país moldeado por fuertes crisis económicas.

"Acá en Argentina es todo muy cíclico, siempre hay altas y bajas y la música del Indio representa mucho de eso. No importa (en) que año estés siempre hay una ocasión (en la) que un tema del Indio va a representar lo que está sucediendo en el momento", dijo a la AFP Alan Ruiz, albañil que realizó la procesión con un ramo de flores en sus manos.

El adiós, que incluye algunos cantos contra el presidente Javier Milei, a quien Solari criticó abiertamente, son un capítulo más del fenómeno popular que significan en argentina Los Rendondos y en especial Solari, alma de una banda que protagonizó masivos shows que en algunos casos se vieron desbordados.

En la convocatoria al velatorio la familia del artista aludió a la rebeldía que identificó a la banda.

El funeral "no será el momento de sacar afuera la rabia, ni caer en provocaciones, sino de honrarlo", señaló.

Sin contratos con discográficas y al margen de la industria musical, Los Redondos, activos entre 1976 y 2001, cultivaron un público masivo movido por el boca a boca, una tribu incondicional que asistía en comunidad a las "misas ricoteras", como se conocía a sus recitales.

- Dolor colectivo -

Las canciones de Solari, cargadas de poesía, calaron hondo en varias generaciones de argentinos de todas las clases sociales, que poblaron con sus letras tatuajes, murales y banderas en los estadios de fútbol.

'Ji ji ji', 'La bestia pop' y 'Un poco de amor francés', fueron algunas de las canciones que se transformaron en clásicos del rock de su país y más allá.

Los Redondos trascendieron el ámbito musical para convertirse en un espacio de pertenencia para amplios sectores, y Solari se convirtió en un ídolo popular, más cerca de la figura de Diego Maradona que de otro músico.

"El Indio siempre tocó un recurso particular en la gente común. Siempre dejó una señal de esperanza y un mensaje de libertad. Por eso hoy se siente este dolor colectivo", resumió el periodista especializado en rock Alfredo Rosso, en declaraciones a radio 750 publicadas por Página 12.

La despedida de los fanáticos comenzó el mismo viernes. Horas después de conocerse el deceso del artista, que sufría al menos desde 2016 la enfermedad de Parkinson, miles se congregaron en la Plaza de Mayo de Buenos Aires.

Este domingo, la emoción sigue a tope.

Para Roberto Silva, uno más entre la multitud, Solari "no se va a morir nunca. Siempre estará con nosotros en los momentos buenos y difíciles", afirmó.

L”El Indio siempre tocó un recurso particular en la gente común. Siempre dejó una señal de esperanza y un mensaje de libertad. Por eso hoy se siente este dolor colectivo”, resumió el periodista especializado en rock Alfredo Rosso, en declaraciones a radio 750 publicadas por Página 12.’Ji ji ji’, ’La bestia pop’ y ’Un poco de amor francés’, fueron algunas de las canciones que se transformaron en clásicos del rock de su país y más allá.Acá en Argentina es todo muy cíclico, siempre hay altas y bajas y la música del Indio representa mucho de eso. No importa (en) que año estés siempre hay una ocasión (en la) que un tema del Indio va a representar lo que está sucediendo en el momento”, dijo a la AFP Alan Ruiz, albañil que realizó la procesión con un ramo de flores en sus manos. autoridades esperan que el velatorio se extienda”Hoy es más que emoción (...) El Indio es como mi viejo, el Indio me enseñó mucho”, dijo a la AFP Gerardo López, un fanático del cantante.al menos hasta la madrugada del lunes.