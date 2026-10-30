Una "lucecita" en la oscuridad propicia el regreso del nobel Asturias a Guatemala, dice su hijo

Los restos del premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias serán repatriados a Guatemala porque su familia ve una pequeña luz en medio de la violencia y corrupción que han marcado al país, afirmó el hijo del escritor en entrevista con la AFP.

Las cenizas de Asturias, galardonado con el Nobel en 1967, llegarán el 12 de noviembre desde París, donde reposaban en el cementerio Père Lachaise tras su muerte en España en 1974, a los 74 años, a causa de un cáncer.

Francia y Guatemala preparan los funerales de Estado para el "Gran Lengua", como se conoce al escritor, quien será inhumado el 15 de noviembre en un monumento en el principal centro cultural del país que lleva su nombre.

La familia decidió repatriar los restos motivada por la llegada al poder del presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo en 2024, dijo Miguel Ángel Asturias Amado, hijo del nobel. Arévalo "no es corrupto", señaló.

El mandatario asumió la presidencia pese a las maniobras para impedírselo de la entonces fiscal Consuelo Porras, a quien sus críticos vinculan con el "pacto de corruptos", una supuesta red que incluye a políticos, miembros de la élite empresarial y al crimen organizado.

Haber visto la "unidad" en las protestas contra los intentos de la exfiscal convencieron a la familia de que estaban dadas las condiciones para el traslado.

"Creo que existe una lucecita en medio de una oscuridad, de un túnel muy oscuro para Guatemala", aseguró Asturias Amado.

"Venimos de gobiernos corruptos que han destruido Guatemala, nos han matado a todos los futuros dirigentes que podíamos tener (...), todo eso ha hecho que Guatemala haya sufrido mucho", lamentó.

- "Acto de justicia" -

Asturias nació el 19 de octubre de 1899 en Ciudad de Guatemala. Abogado, novelista y diplomático, también fue periodista y en 1937 fundó el primer radioperiódico del país.

La repatriación es "un acto de justicia a lo que es hoy todavía Miguel Ángel Asturias como un escritor universal", agregó su hijo, ingeniero electromecánico de 85 años.

"Mi padre fue un gran escritor, un gran literato, pero a la vez una persona comprometida con Guatemala, comprometida con sus problemas sociales y políticos", añadió.

En 1954, tras una invasión armada financiada por Estados Unidos que puso fin a una década de reformas democráticas en Guatemala, fue despojado de la nacionalidad, sus libros fueron prohibidos y salió al exilio.

Entre sus obras destacan "El Señor Presidente" (1946), inspirada en la dictadura de Manuel Estrada Cabrera (1898-1920), "Hombres de maíz" (1949), considerada la primera novela hispanoamericana del movimiento del "realismo mágico", y "Leyendas de Guatemala" (1930), su primer libro publicado donde narra cuentos de origen maya.

El escritor retornó fugazmente a Guatemala en 1959 con un salvoconducto, pero "desgraciadamente ya no volvió más", recuerda el hijo. Un nuevo gobierno le restituyó sus derechos en 1966 y fue nombrado embajador en París.

"El exilio significó separaciones, se sufre mucho", confió Asturias Amado, quien tras salir de adolescente de Guatemala se estableció en Argentina.

- Fomentar la obra -

La repatriación se producirá dos años después del anuncio hecho conjuntamente por la familia y Arévalo.

Y es un hecho "importante", a pesar de que el gobierno "no ha podido cumplir muchos de los objetivos que se habían planteado" porque "la corrupción está insertada en todas partes", apuntó el hijo del nobel.

"Vuelve con la idea de que sea un factor de unidad para Guatemala", subrayó Asturias Amado, quien considera que "hay que seguir trabajando" en la difusión de la obra de su padre, pues no se ha hecho "lo suficiente".

Durante los homenajes, la familia colocará tierra recolectada de varias regiones de Guatemala como un "simbolismo" de que la nación está "unida en la tierra con Asturias", sostuvo.