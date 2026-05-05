Una exmodelo acusa a un cazatalentos francés de captarla para Epstein

La exmodelo francesa Juliette G. dice que le llevó años comprender cómo terminó en un dormitorio de Nueva York con Jeffrey Epstein, pero ahora cuenta a AFP las "etapas" que la llevaron a acabar en manos de este delincuente sexual.

La mujer de 43 años es una de las dos exmodelos que han acusado a Daniel Siad, un cazatalentos francés con estrechos vínculos con el difunto financiero estadounidense, de prepararles el terreno a los posibles agresores.

"Identifiqué varias etapas que me llevaron hasta ahí", asegura a AFP Juliette. "Estos hombres, mediante la manipulación, te prueban para ver hasta dónde se someterá una joven", explica.

Para Juliette, que pidió que no se divulgue su apellido para proteger su privacidad, todo empezó en 2004, cuando tenía 21 años. Siad, que niega las acusaciones, se le acercó entonces en los Campos Elíseos de París.

La mujer llama a esto la etapa de la "selección del objetivo". El cazatalentos le preguntó si era modelo y si estaría interesada en "oportunidades profesionales" en Estados Unidos.

"Creo que estaba intentando medir si aceptaría sin hacer demasiadas preguntas. Y así fue: hice que mis respuestas fueran bastante vagas para no parecer problemática", recuerda.

Poco después le enviaron un billete de avión con destino Nueva York y una dirección en la ciudad. No tenía más información, pero se tranquilizó cuando su agencia de modelos le dijo que conocían a Siad.

En Nueva York, se dirigió a una dirección en Madison Avenue, donde se reunió brevemente con Epstein, cuyo nombre Siad no había mencionado hasta entonces.

El financiero sería condenado en 2008 por solicitar sexo a chicas de apenas 14 años.

- "En deuda con él" -

Epstein le pidió el pasaporte, lo que ella interpreta ahora como la segunda fase de su captación: la "toma de rehenes". Sin su pasaporte, no podía marcharse de Estados Unidos.

El empresario anunció entonces que no tenía tiempo para verla ese día, pero le dio 120 dólares y dijo que podía usar su limusina para ir de compras.

Esto, en su opinión, fue la tercera etapa. Pese a no haberle pedido ese dinero, ahora estaba "en deuda con él". "Me avergoncé durante mucho tiempo. Años después, incluso pensé en devolverle el dinero", explica.

Al día siguiente, volvió al edificio de Madison Avenue, con la esperanza de tener una entrevista profesional.

En lugar de eso, le mostró las instalaciones, pasando por un gimnasio decorado con "fotos que hacían zoom en partes íntimas del cuerpo de mujeres".

"¿Fue una sutil prueba de tolerancia? ¿Para ver si me iría o aceptaría estar en un entorno tan sorprendente?", se pregunta.

Luego la llevó a un dormitorio. Allí, "se encendió mi alarma interior. Sentí la necesidad de decir: 'Te aviso: No voy a hacer nada'", recuerda.

Epstein le respondió que no se preocupara, pero que necesitaba ver su cuerpo, incluidos sus pechos, para poder recomendarla a agencias de modelos, asegura.

"Dudé, pero había pasado siete horas en un avión y ellos habían pagado mi billete... Lo hice", confiesa.

- Ponerse "en forma" -

Epstein la manoseó, según relata ella, y luego declaró que su cuerpo no estaba a la altura de sus estándares y que necesitaría tres meses para ponerse "en forma" de nuevo.

El empresario dijo que, si necesitaba dinero, podía buscarle trabajo como "escort" en fiestas.

Juliette fingió que se lo pensaba, pero exigió que le devolviera su documentación. Epstein la rebuscó entre unos "veinte" pasaportes y se la devolvió.

La mujer nunca volvió a dar noticias, pero, con su testimonio, busca ayudar ahora a los investigadores a identificar a los cómplices del delincuente sexual hallado muerto en prisión en 2019.

Siad, que está siendo investigado en Francia, es uno de varios franceses acusados de ayudar a Epstein a traficar y abusar de mujeres.

A finales de 2020, las autoridades francesas detuvieron al agente de modelos Jean-Luc Brunel, acusado de conseguir mujeres para el multimillonario estadounidense. En 2022 también fue hallado muerto en prisión.

Y en marzo, 15 mujeres pidieron investigar a Gérald Marie, el antiguo responsable europeo de Elite, una agencia de modelos conocida por representar a Naomi Campbell, Claudia Schiffer y Cindy Crawford.

Entre ellas, la exmodelo sueca Ebba Karlsson acusó a Siad de "prepararla" para Gérald Marie.

- "Podrías llegar tan lejos" -

Karlsson, de 56 años, explica que Siad se le acercó en Suecia en 1990. Ella tenía 20 años. "Era muy talentoso", asegura, describiendo cómo empujaba a una persona para ver cuán vulnerable era.

"Se presentaba como una especie de salvador", que prometía convertirlas en "modelos muy famosas". "Y quedaban enganchadas", explica.

Karlsson siguió a Siad a Mónaco y luego a Francia, pero los trabajos de modelo prometidos nunca se materializaron. Sin dinero, "me volví cada vez más dependiente de él".

La mujer cuenta que una noche, en una casa cerca de Cannes, el cazatalentos la violó. En los días siguientes, él le anunció que le había encontrado un trabajo con Elite.

Siad, a través de su abogada Menya Arab-Tigrine, rechaza las acusaciones. La letrada espera que su cliente no acabe pagando "por los actos de otros hombres que han muerto, porque sigue vivo".

Karlsson se reunió entonces con Gérald Marie en su oficina para hablar de trabajar para Elite. "¿Por qué está cerrando las persianas?", recuerda que pensó.

El agente la halagó: "Eres tan hermosa", "podrías llegar tan lejos"... E incluso evocó la idea de salir en una película.

Pero de repente, "deslizó su mano entre mis piernas, hacia mis partes íntimas", asegura la mujer, quien sintió "perder todas las fuerzas".

Karlsson dice que más tarde acudió a una audición en su casa, donde había "unas diez chicas" a quienes se les pidió desfilar sin sujetador. La mayoría parecía más joven y hablaba poco francés o inglés.

Ella fingió aceptar el trabajo, pero tomó un avión de vuelta a Suecia y nunca regresó.

La abogada de Gérald Marie, Céline Bekerman, denuncia "ataques infundados". Una investigación por violación contra su cliente fue archivada en 2023 al estar prescritos los presuntos hechos.

La letrada acusa a Karlsson y a otras demandantes de obviar esto y de establecer "vínculos rebuscados entre Gérald Marie y casos con los que no tiene nada que ver".

La exmodelo sueca defiende que alza la voz sobre el acoso y los abusos para poder "detener ese comportamiento y enseñar a los jóvenes" cómo evitarlo.