Un viaje musical por el Río de la Plata

La Fundación Ópera Panamá, en alianza con la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo (AVACA), presenta una agenda cultural liderada por el tenor panameño Juan Pomares y la pianista uruguaya Mariana Airaudo.

Las actividades iniciarán este 19 de junio, a las 6:00 p.m., con el concierto benéfico “Hispanoamérica Sings of Love” en la Casa del Moral, en Casco Antiguo, con una donación de $25.00.

Posteriormente, el 22 de junio, a las 8:00 p.m., el dúo ofrecerá el recital con cena “Music Aldea” en el Aldea Café del Centro Cultural de Plaza Belén Shops, en San Francisco, a $40.00.

Para estas citas musicales enfocadas en el tango y la música del Río de la Plata, el tenor Juan Pomares destacó que interpretarán piezas como Danzas Argentinas de Alberto Ginastera, el emblemático Adiós Nonino con cadencia de Astor Piazzolla, entre otras. De forma complementaria a las presentaciones, el 22 de junio, a las 2:30 p.m., se dictará una Clase Maestra de Vocal Coach a cargo de la pianista Mariana Airaudo, en la Ciudad de las Artes.