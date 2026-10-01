$!Un lugar entre tuliviejas y cocuyos

El Patronato del Teatro Nacional de Panamá presentará durante octubre una gira gratuita de “Mi Lugar Favorito”, obra que cuenta la historia de Andy, un niño de ciudad que durante sus vacaciones viaja al interior del país para visitar a sus abuelos.

Uno de los personajes que forma parte de esta experiencia es la Tulivieja, cuya participación incorpora elementos interactivos para conectar con el público infantil. “Las salidas en escena de la tulivieja son interactivas, así que yo creo que yendo para el interior va a ser más fácil llegar a los niños”, sostuvo Diana Durán.

Por su parte, el actor Rodrigo Farrugia expresó que está “muy contento de interpretar a Tomasito, el mejor amigo de Andy y cómo arma este vínculo con el cocuyo, que es de los animales que alumbran las 24 horas”. Para Odette Cortés, directora coreográfica, uno de los principales retos de la producción fue trasladar elementos de la identidad panameña al escenario.

“La obra contiene una fibra delicada de nuestra identidad panameña y cuando tocamos identidad tenemos que ser cuidadosos de plasmar correctamente lo que queremos transmitir a través de las artes escénicas. Nada se dejó a la ligera. Lo pensamos para que la obra tuviera una narrativa coherente con la danza y música”, explicó Cortés.

La gira comenzará el 10 de octubre en el Centro Deportivo La Basita, en Chiriquí; continuará el 17 de octubre en el Centro de Convenciones Azuero, en Herrera; y cerrará el 24 de octubre en la Ciudad Deportiva de Changuinola.