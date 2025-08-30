Un festín de eventos culturales para este fin de semana

El último fin de semana de agosto se despide a lo grande, ofreciendo una agenda cultural cargada de opciones para todos los gustos. Desde ferias de arte y música hasta festivales de folclor, la ciudad se convierte en un escenario vibrante, invitando a residentes y visitantes a sumergirse en la rica oferta de actividades antes de dar la bienvenida a septiembre.

Del Ministerio de Cultura resaltaron que hoy, 30 de agosto, es un día para los amantes de la tradición y la modernidad. Si quieres admirar la majestuosidad de la vestimenta típica, no te pierdas la Expo Pollera en Ciudad del Saber.

Para quienes prefieren un ambiente más festivo, el Festival Folclórico Rescatando Tradiciones en Juan Díaz es el lugar perfecto para disfrutar de bailes y música en vivo.

Además, la Noche de Micrófono Abierto en Café Unido, será ideal para talentos emergentes, y la Revolución Salsera 2025 en el Megapolis Convention Center, promete poner a todos a bailar.

El domingo 31 de agosto, el Casco Antiguo se convierte en el epicentro de la acción con el Casco Peatonal. Sus plazas se llenarán de vida con un bazar, el Topón de Reinas, y eventos como La Calle Latina y el Folklore Fest. En el mismo barrio, la Compañía de Jesús inaugurará la exposición Trazos de Identidad Panameña, mientras que el Museo de la Mola ofrecerá talleres creativos para toda la familia. Si buscas algo más alternativo, el Festival Free Culture en Barrio Casco reunirá a artistas urbanos y emprendedores.

Para un viaje en el tiempo, el Sitio Arqueológico de Panamá Viejo celebra su fundación con una jornada de puertas abiertas y entrada gratuita para nacionales y residentes. Una oportunidad única para reconectar con la historia.

Y para cerrar con broche de oro, el Teatro Nacional presentará la obra “La Ballena”.