Tu voz cuenta: Lanzan una encuesta nacional de cultura

Por primera vez en nuestra historia, el Ministerio de Cultura está diseñando el Plan Nacional de Culturas, una hoja de ruta a siete años que busca convertir el arte y las tradiciones en verdaderas herramientas de transformación social.

Katherine Bucktron, directora de Derechos Culturales y Ciudadanía de MiCultura, explica que este plan no es solo para artistas, sino para todos los ciudadanos. El objetivo es garantizar desde la construcción de un mercado artesanal hasta la preservación de lenguas indígenas, que las políticas públicas respondan a lo que la gente realmente necesita y no se pierdan con cada cambio de gobierno, resaltó.

Cuenta que, para lograrlo, la participación ciudadana es clave. “No se puede escribir un plan para beneficiar a las personas sin saber qué necesitan”, afirmó Bucktron. Por eso, la entidad ha habilitado una encuesta digital ciudadana diseñada para escuchar todas las voces: desde jóvenes y adultos mayores hasta personas con discapacidad y migrantes.

¿Cómo participar? Debes ingresar a micultura.gob.pa y completar la encuesta de 20 preguntas (puedes hacerlo escaneando el código QR). Los ciudadanos tienen hasta finales de enero de 2026 para dejar su opinión en este proyecto histórico. Bucktron afirmó que “no importa si no eres artista o gestor cultural; si vives en Panamá, tu visión es fundamental”.