‘Tropicalia’ celebra la salsa caribeña

La tarima del Anfiteatro del Parque Omar se convertirá en un punto de encuentro para celebrar los ritmos que han marcado generaciones en el Caribe y América Latina, con el evento ‘Tropicalia: Salsa y Caribe’ que mostrará la historia, evolución y esencia de la salsa, a través de música en vivo, baile y una puesta en escena pensada para toda la familia.

“La tarima de Tropicalia va a ofrecer una noche llena de salsa, de los antecedentes y de la historia de la salsa”, explicó Óscar Cruz, director musical del evento e integrante de la orquesta La Kshamba.

Cruz detalló que el público podrá disfrutar de grandes éxitos de la salsa dura y la salsa vieja de los años 70, así como de la salsa que surgió después de los 90, conocida como romántica o sensual. “Es una evolución. Vamos a hacer un show con temas icónicos que muestran de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos”, señaló.

Por su parte, el barítono Ricardo Velásquez explicó que este tipo de encuentros forman parte de un proyecto cultural más amplio que incluye noches temáticas y procesos de formación artística. Detalló también que una de las presentaciones del Musicalion estará dedicada a Broadway, el campamento juvenil que se desarrolla cada año en la Ciudad de las Artes, entre otras presentaciones.