‘Tropicalia’ celebra la salsa caribeña

@musicalionpty | Presentación del barítono Ricardo Velásquez.
ML | Yamilka Pitre, cantante.
Maribel Salomón
05 de febrero de 2026

La tarima del Anfiteatro del Parque Omar se convertirá en un punto de encuentro para celebrar los ritmos que han marcado generaciones en el Caribe y América Latina, con el evento ‘Tropicalia: Salsa y Caribe’ que mostrará la historia, evolución y esencia de la salsa, a través de música en vivo, baile y una puesta en escena pensada para toda la familia.

“La tarima de Tropicalia va a ofrecer una noche llena de salsa, de los antecedentes y de la historia de la salsa”, explicó Óscar Cruz, director musical del evento e integrante de la orquesta La Kshamba.

Cruz detalló que el público podrá disfrutar de grandes éxitos de la salsa dura y la salsa vieja de los años 70, así como de la salsa que surgió después de los 90, conocida como romántica o sensual. “Es una evolución. Vamos a hacer un show con temas icónicos que muestran de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos”, señaló.

Por su parte, el barítono Ricardo Velásquez explicó que este tipo de encuentros forman parte de un proyecto cultural más amplio que incluye noches temáticas y procesos de formación artística. Detalló también que una de las presentaciones del Musicalion estará dedicada a Broadway, el campamento juvenil que se desarrolla cada año en la Ciudad de las Artes, entre otras presentaciones.

Fecha y artistas en el Parque Omar

ml | Cruz adelantó que el espectáculo se realizará el domingo 8 de febrero en el Anfiteatro del Parque Omar, con experiencias desde las 4:00 p.m. y el espectáculo principal a partir de las 7:00 p.m. En escena estarán Luis Lugo, Yamilka Pitre y Anita Barroso, quienes interpretarán y tocarán temas emblemáticos del género.

