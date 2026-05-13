Trevi cantará en la Arena Roberto Durán

<span class="mln_uppercase_mln">Z.Emanuel |</span> La icónica cantante mexicana Gloria Trevi traerá por primera vez a Panamá su 'Celebration Tour', con una presentación confirmada para el próximo 2 de octubre en la Arena Roberto Durán, informaron de Showpro. <span class="mln_uppercase_mln">Este espectáculo promete ser un montaje épico que recorre la trayectoria de la artista, incluyendo desde himnos de los años 90 como 'Pelo suelto' y 'Dr. Psiquiatra', hasta éxitos contemporáneos como 'Medusa' y 'Ábranse perras'. </span><span class="mln_uppercase_mln">La preventa de boletos para esta parada de su gira centroamericana iniciará este jueves, 14 de mayo, a las 11:00 a.m., a través de Ticketplus. </span>