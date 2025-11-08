Torrente de Canciones cierra su tercera edición entre música y talleres en Panamá

El Centro Cultural de España en Panamá (CCE–Casa del Soldado), junto a la Fundación Tocando Madera, informó sobre el cierre del tercer encuentro de “Torrente de Canciones”, un programa que teje puentes entre la décima panameña y las canciones españolas, demostrando que la música trasciende fronteras cuando nace de las raíces.

El gremio detalló en un comunicado que, del 13 al 15 de noviembre, el Casco Antiguo será escenario de un diálogo sonoro entre cinco artistas de Panamá y España: Ainoa Buitrago, Yek Gamboa, Karla Lamboglia, José Yeray Rodríguez y Sergio Cortés, quienes compartirán talleres, experiencias y procesos de creación conjunta, celebrando la diversidad y el poder del arte para unir culturas.

Asimismo, señalaron que “Torrente de Canciones” rinde tributo a Panamá y a su riqueza musical. Este programa, que se desarrolla desde septiembre y culmina el 15 de noviembre, busca formar nuevas generaciones de compositores y documentar la fusión entre la tradición oral campesina y la sensibilidad contemporánea, creando un repertorio que une la décima, el pop y la canción indie bajo la bandera de una identidad compartida.

“La décima que vibra en el interior del país y la canción que nace en un bar de Madrid hablan el mismo idioma: el de la memoria y la emoción”, expresaron los organizadores, resaltando la importancia del intercambio cultural en tiempos donde el arte se convierte en un puente entre culturas.

Como culminación del evento, la cantautora madrileña Ainoa Buitrago, considerada una de las voces más prometedoras del pop de autor en España, ofrecerá un concierto gratuito el sábado 15 de noviembre a las 7:00 p.m. en Tío Navaja (El Cangrejo), acompañada por el reconocido artista panameño Yigo Sugasti, en una noche que promete ser un encuentro inolvidable entre melodías, versos y culturas.