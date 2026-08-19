$!Tlapiani: el guardián mexicano del universo

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El recorrido hacia la cumbre se realiza al atardecer para capturar fotografías del paisaje. Posteriormente, los visitantes bajan a las cabañas para cenar y conocen la destilería. A las 10:00 p.m., un estudiante de maestría espera a los visitantes para explicar los proyectos de monitoreo de asteroides, basura espacial y clima espacial (vinculado a las emisiones solares y a las auroras boreales, las cuales también se han podido fotografiar en la zona). Después, se realizan observaciones de planetas, nebulosas o cúmulos estelares a través del telescopio. Al terminar, pueden contemplar el firmamento en total oscuridad; hacia las 2:00 a.m., la Vía Láctea se aprecia en todo su esplendor.