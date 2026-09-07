TINI conquista México con sold out y una colaboración junto a DANNA

TINI continúa la etapa internacional de su FUTTTURA World Tour con un concierto totalmente sold out en la capital mexicana, donde la artista argentina se presentó este fin de semana ante un público que llenó por completo el recinto.

La presentación incluyó un momento destacado cuando TINI invitó al escenario a DANNA para interpretar juntas “Si Tú Te Vas”, una colaboración en vivo que sorprendió al público y reunió a dos de las figuras más reconocidas del pop latino.

La artista llegó a Ciudad de México tras sus conciertos de esta semana en Guadalajara y en la propia capital, y ahora continúa su recorrido internacional con fechas programadas en Monterrey (7 de septiembre), San José (10 de septiembre), San Salvador (12 de septiembre),.

Sigue en Panamá (15 de septiembre), Bogotá (18 de septiembre, sold out), Guayaquil (20 de septiembre), Quito (22 de septiembre), Guatemala (16 de octubre), Miami (18 de octubre) y un regreso a Ciudad de México el 25 de octubre.

ientras continúa su FUTTTURA World Tour, TINI expande su presencia global más allá de la música como una de las figuras de “We All Wear M·A·C”, la nueva campaña global de M·A·C Cosmetics que celebra la individualidad, la comunidad y el sentido de pertenencia.

La campaña reúne a TINI con un elenco internacional que incluye a Doja Cat, Olandria Carthen, Bách Buquen, Ella Gross y otras personalidades de la cultura, moda y entretenimiento.