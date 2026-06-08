Tiburón Amarillo se corona campeón del rock nacional

La banda chiricana Tiburón Amarillo se coronó como la gran ganadora de Cultura Rock, el primer concurso nacional de bandas de rock organizado por el Ministerio de Cultura, cuya final se celebró en el Teatro Baby Torrijos de la Ciudad de las Artes.

Jonathan Cáceres, integrante de la agrupación, destacó la importancia de este certamen para la escena musical panameña, al considerar que marca un precedente para el desarrollo del rock nacional.

“Es la primera vez que Panamá realiza un concurso nacional de rock en TV. Para nosotros fue una gran oportunidad y un paso importante para darle visibilidad a las bandas que durante años han tenido pocos espacios”, expresó.

Además del reconocimiento, la agrupación recibirá la grabación de dos temas inéditos, la producción de un video oficial, acompañamiento para su desarrollo artístico y un contrato de dos años con Tamayo Records.

Cáceres señaló que uno de los elementos distintivos de la banda es la combinación de música y teatro en sus presentaciones, incorporando personajes, actuaciones y narrativas que complementan el mensaje de sus canciones.

El músico también resaltó que iniciativas como Cultura Rock incentivan la creación de composiciones originales y abren nuevas oportunidades para que jóvenes artistas desarrollen una carrera dentro de la música nacional.