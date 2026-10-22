The Rasmus activa la escena alternativa del rock en Panamá

Lauri Ylönen, Eero Heinonen, Aki Hakala y Emppu Suhonen están listos para conectar con sus seguidores panameños este domingo 25 en Aurora de Calle 50, en un encuentro cargado de nostalgia y música. En entrevista para Metro Libre, Lauri reveló que visitar un país por primera vez representa una experiencia especial tanto para los músicos como para el público. “Espero que sea algo increíble y también muy emotivo, porque hay muchas personas que han sido fans de The Rasmus durante más de 20 años. Eso crea una atmósfera como ninguna otra. Es realmente emocionante”.

Con respecto a la larga trayectoria, el vocalista indicó que “empezamos a los 15 años, cuando todavía estábamos en la escuela, y ahora tenemos más de 40 y seguimos haciendo lo mismo”. También adelantó que la banda trabaja en nuevas composiciones y tiene previsto entrar al estudio durante diciembre y enero para comenzar a desarrollar un nuevo álbum. “Estamos viviendo una etapa emocionante con la banda, porque, de alguna manera, sentimos que estamos comenzando algo nuevo después de los últimos años”, destacó.

Con respecto al impacto global de The Rasmus, Ylönen confesó que no se ve como “un artista enorme. Simplemente pienso que soy ese tipo pequeño de Finlandia”. Añadió que todavía se asombra de cómo personas al otro lado del mundo descubrieron sus canciones hace más de 20 años y aún siguen escuchándolas.

Esa conexión es precisamente la que espera encontrar en Panamá: un público dispuesto a vibrar, cantar junto a la banda y compartir una experiencia inolvidable. Con 11 álbumes de estudio, los fanáticos esperan con ansias escuchar el éxito internacional “In the shadows”. Además de temas como “Sail away”, “Guilty”, “In my life”, así como los temas resientes “Weirdo”, “Banksy”, “Rest in pieces”, entre otros.