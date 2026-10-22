Cultura

The Rasmus activa la escena alternativa del rock en Panamá

La banda finlandesa formada en 1994 llegará por primera vez para conectar con quienes crecieron con su música

The Rasmus activa la escena alternativa del rock en Panamá
CORTESÍA | Los miembros de la banda finlandesa The Rasmus.
The Rasmus activa la escena alternativa del rock en Panamá
ML | Imagen del video musical de In the Shadows (2003).
The Rasmus activa la escena alternativa del rock en Panamá
CORTESÍA | La banda durante la grabación de un video musical.
The Rasmus activa la escena alternativa del rock en Panamá
AFP | Presentación en el Festival de la Canción de Eurovisión.
Gina Arias Rivera
22 de octubre de 2026

Lauri Ylönen, Eero Heinonen, Aki Hakala y Emppu Suhonen están listos para conectar con sus seguidores panameños este domingo 25 en Aurora de Calle 50, en un encuentro cargado de nostalgia y música. En entrevista para Metro Libre, Lauri reveló que visitar un país por primera vez representa una experiencia especial tanto para los músicos como para el público. “Espero que sea algo increíble y también muy emotivo, porque hay muchas personas que han sido fans de The Rasmus durante más de 20 años. Eso crea una atmósfera como ninguna otra. Es realmente emocionante”.

Con respecto a la larga trayectoria, el vocalista indicó que “empezamos a los 15 años, cuando todavía estábamos en la escuela, y ahora tenemos más de 40 y seguimos haciendo lo mismo”. También adelantó que la banda trabaja en nuevas composiciones y tiene previsto entrar al estudio durante diciembre y enero para comenzar a desarrollar un nuevo álbum. “Estamos viviendo una etapa emocionante con la banda, porque, de alguna manera, sentimos que estamos comenzando algo nuevo después de los últimos años”, destacó.

Con respecto al impacto global de The Rasmus, Ylönen confesó que no se ve como “un artista enorme. Simplemente pienso que soy ese tipo pequeño de Finlandia”. Añadió que todavía se asombra de cómo personas al otro lado del mundo descubrieron sus canciones hace más de 20 años y aún siguen escuchándolas.

Esa conexión es precisamente la que espera encontrar en Panamá: un público dispuesto a vibrar, cantar junto a la banda y compartir una experiencia inolvidable. Con 11 álbumes de estudio, los fanáticos esperan con ansias escuchar el éxito internacional “In the shadows”. Además de temas como “Sail away”, “Guilty”, “In my life”, así como los temas resientes “Weirdo”, “Banksy”, “Rest in pieces”, entre otros.

“La inteligencia artificial no es para mí”

ml | “La mejor parte de todo el proceso es, precisamente, el momento en que creo algo por mí mismo”, afirmó Lauri Ylönen, al explicar que componer canciones es lo que realmente disfruta y considera que esta tecnología podría destinarse a fines más útiles, como curar el cáncer. Aseguró que el público busca experiencias auténticas. “La gente realmente quiere ir a un concierto y sentir el sudor y esa experiencia visceral, primitiva. Algunas personas pueden disfrutar de ese mundo de la inteligencia artificial, pero no es para mí”, dijo.

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