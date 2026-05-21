Teatro con enfoque social

El teatro en formato íntimo y de alto impacto está listo para romper los esquemas tradicionales. Del 20 al 31 de mayo de 2026, diversos escenarios y espacios culturales de la ciudad se convertirán en el epicentro de la creatividad con la tercera edición del Festival Experimental de Teatro (FEXT).

La plataforma, dedicada a monólogos y obras bipersonales, tiene como objetivo “fomentar la formación, la investigación, la participación y la presentación de obras de teatro unipersonales y bipersonales, incentivando el estudio, crecimiento y desarrollo de la actividad teatral”.

El festival hará énfasis en la reflexión social a través de temáticas de igualdad de género, inclusión de personas con discapacidad, afrodescendientes y pueblos originarios. La programación incluye destacadas piezas como: Entre vacíos y telarañas (23 de mayo), Viejo mar (24 de mayo) y El banquete de los desaciertos (30 de mayo), las cuales se presentarán en salas como el Teatro Guild de Ancón, el Espacio Cultural San Lorenzo y la Ciudad de las Artes. La organización confirmó que las funciones incluirán un conversatorio y que “el costo del boleto no excederá los B/.5.00”.