Talento boricua en Fashion Week de Coclé

El talentoso diseñador puertorriqueño Juan Carlos Collazo llegó a Panamá para el Latin American Fashion Week, que se celebra en Coclé, para presentar su propuesta que asegura es accesible y real, alejándose de lo “demasiado exótico” para centrarse en la comodidad y la versatilidad, con piezas que cualquiera podría usar en su día a día.

El sábado 30 de agosto, deslumbrará al público con 15 piezas de su marca principal, Juan Carlos Collazo Couturier, de la colección “Pluvial” y el domingo 31, el enfoque será en su marca más tropical, “Caribeños”.

Por su parte, Max Morrell, director y productor ejecutivo del evento, explicó que este evento no solo busca ser una vitrina para diseñadores y modelos, sino también proyectar la cultura y las tradiciones de Coclé a nivel internacional.