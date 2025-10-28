Tainy inicia una nueva era musical junto a Feid en “Monstruo”

El súper productor musical Tainy, comienza una nueva etapa musical con “Monstruo” , una colaboración con el artista colombiano Feid que lleva los límites del reggaetón hacia un territorio intrigante, agresivo y provocador.

Desde las primeras notas de violín y piano, el tema construye una atmósfera intensa, como si algo estuviera a punto de despertar. Con “MONSTRUO”, Tainy comienza una nueva etapa musical donde experimenta con sonidos en vivo, ampliando la dimensión de sus producciones. “MONSTRUO” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Dirigido por Stillz y filmado completamente en blanco y negro, el video captura lo tenebroso en una experiencia visual intrigante. En el video, una orquesta inspirada en los años 1920 acompaña a Tainy, quien asume el papel de director y conduce una pieza cargada de misterio y elegancia.

Frente a él, Feid emerge en una escena que juega con la luz y la oscuridad reflejando el contraste del video musical, mostrando cómo la creación cobra vida frente a su propio creador.

“MONSTRUO” representa la energía y el concepto de lo que está por venir. El tema alcanza un equilibrio perfecto entre la esencia del reggaetón y los nuevos elementos que Tainy profundizará en su próximo proyecto.

Inspirado en el tema francés “La Chanson D’Hélène”, “Monstruo” está envuelto por una intensidad dramática y teatral que evoca la experiencia de una película clásica. A través de estos sonidos, Tainy explora el arte de crear música que se vive como una experiencia cinematográfica.

La colaboración entre Tainy y Feid nace de una química genuina que se percibe en cada detalle de la canción. Feid logra dar vida a la visión de Tainy, construyendo juntos un sonido sólido que lleva el reggaetón a un nuevo nivel sin perder su esencia.

“MONSTRUO” representa un punto clave en la carrera de Tainy, donde transporta a los oyentes a otra época a través de su sonido y los invita a entrar en el universo que busca crear con su próximo disco.