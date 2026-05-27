Swaby conquista con “Salsera de corazón”

La cantautora panameña Mina Swaby promociona su más reciente sencillo “Salsera de corazón”, un tema que rinde homenaje a las mujeres multifacéticas de todas las generaciones.

Con una trayectoria que inició a los 13 años cantando en la iglesia, la artista decidió dar un salto e interpretar sus propias composiciones con arreglos de primer nivel. “Las chicas se sienten muy identificadas porque es para la mujer que trabaja, la que tiene diferentes roles y que le gusta alegrarse la vida cantando y bailando”, explica Swaby, quien define su propuesta musical como un aporte lleno de propiedad, fuerza y soneo.

A sus 70 años, que lleva con orgullo y describe como sus “cuartos 15 años”, Swaby ha logrado ganarse el respeto de sus colegas en un género históricamente dominado por hombres. Los músicos locales han recibido su potente voz de “tú a tú”, un respaldo que le ha permitido consolidar su espacio y cantarle al amor y al desamor desde una perspectiva de resiliencia. “En el 2020 tuve un golpe súper importante porque mi esposo falleció. Él era mi fan número uno (...) por eso dije: ‘Yo tengo que terminar este proyecto’, para honrar su recuerdo”.