Suspenden temporalmente el Festival de la Pollera Veragüense

El XIX Festival Folclórico de la Pollera Veragüense, previsto del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2026, fue suspendido temporalmente debido a las afectaciones ocasionadas por el sismo del pasado 9 de octubre en el distrito de Soná, provincia de Veraguas.

La decisión fue anunciada por la Asociación del Folclor Sonaeño, el comité organizador y S.M. Jeniffer Yasmín González de Gracia, reina del festival 2026.

Los organizadores explicaron que la medida responde a la situación que atraviesa el distrito y a la necesidad de unir esfuerzos para acompañar a las familias afectadas.

La nueva fecha de celebración será anunciada oportunamente. Mientras tanto, los organizadores hicieron un llamado a la solidaridad con las comunidades afectadas por el movimiento telúrico.