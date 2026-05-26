Summit inaugura sendero “Susurro del Bosque”

El nuevo sendero, de aproximadamente un kilómetro de extensión, fue inaugurado este martes 26 de mayo en el Jardín Botánico del Parque Municipal Summit.

El sendero “Susurro del Bosque” busca promover el senderismo, las actividades al aire libre y el contacto directo con la flora y fauna panameña.

Salvador Aviad, jefe de Gabinete de la Alcaldía de Panamá, resaltó que este tipo de iniciativas, desarrolladas con el apoyo de la empresa privada, fortalecen la recuperación y promoción de los espacios públicos, impulsan el turismo ecológico, incentivan la actividad física y fomentan la convivencia familiar y la educación ambiental.

Durante el evento, representantes de Columbia destacaron la importancia de impulsar experiencias “outdoors” que inviten a las personas a salir de la rutina, reconectar con la naturaleza y adoptar estilos de vida activos.

“Queremos que más personas descubran estos espacios, exploren paisajes, vivan aventuras y conozcan la riqueza natural de Panamá”, expresaron voceros de la marca, que respaldó el proyecto junto al equipo de Summit y la Alcaldía de Panamá.

El sendero “Susurro del Bosque” está ubicado detrás del recinto de las guacamayas y ofrece a los visitantes una experiencia rodeada de bosque, sonidos naturales y espacios ideales para el esparcimiento familiar.