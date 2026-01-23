“Sueños”: El valiente regreso de Anileydis

Tras dos años de retiro forzado, la cantautora panameña Anileydis regresa a la escena musical con “Sueños”, un sencillo de pop-rock que simboliza su victoria personal sobre la adversidad. Cuenta que en el año 2024, su carrera se detuvo tras ser diagnosticada con hipoacusia progresiva a raíz del COVID-19, una prueba que la obligó a alejarse de los escenarios, pero que terminó fortaleciendo su conexión espiritual con el arte.

”Sueños” es más que una canción; es el testimonio de lo que la artista construyó en el silencio. Producido por Dj Paunch, este tema nace de la resiliencia y de la necesidad de transformar el dolor en melodía, demostrando que las limitaciones físicas no pueden apagar una pasión genuina. Anileydis invita a sus seguidores a ver este estreno como un recordatorio de que siempre es posible levantarse frente a lo inesperado.

Aunque los grandes conciertos los tiene en pausa, por ahora, por recomendación médica, la artista ha dejado claro que su música seguirá viva a través de las plataformas digitales.