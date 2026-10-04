Stacy Nicole Escobar lleva la representación de Panamá al Miss Universal Woman 2026

La panameña Stacy Nicole Escobar, quien representó a Panamá Centro en el pasado Miss Universo Panamá y logró posicionarse entre las siete mejores del certamen nacional, continúa su camino en los concursos de belleza al representar al país en el Miss Universal Woman 2026.

Escobar forma parte de las candidatas que participan en la cuarta edición del Universal Woman, certamen internacional que reune a representantes de distintos países y territorios autónomos con el objetivo de competir por la corona y el título de Universal Woman 2026.

La gran final está programada para el próximo 10 de octubre de 2026, en la ciudad de Nom Pen, Camboya, donde 46 candidatas se disputarán el título en una competencia que busca destacar no solo la belleza de sus participantes, sino también sus cualidades, preparación, personalidad y capacidad para convertirse en embajadoras de sus respectivos países.

Para Stacy Nicole Escobar, esta participación representa una nueva oportunidad de proyectar la imagen de Panamá en un escenario internacional, luego de su destacada actuación en el Miss Universo Panamá, donde consiguió avanzar hasta el Top 7.

Durante su participación internacional, la representante panameña deberá enfrentar diferentes actividades previas a la noche final, en las que las candidatas tendrán la oportunidad de mostrar aspectos relacionados con su cultura, personalidad, desenvolvimiento escénico y compromiso con distintas causas.

La competencia internacional también permitirá a Escobar compartir con delegadas de diversas partes del mundo y mostrar elementos representativos de Panamá ante una audiencia internacional.

Con la mirada puesta en la gala final del 10 de octubre, Stacy Nicole Escobar buscará avanzar en las distintas etapas de la competencia y conseguir un lugar entre las finalistas del Universal Woman 2026.