El lienzo "Roma, desde el monte Aventino" del pintor británico William Turner se expuso por primera vez este martes en la capital italiana, antes de que se subaste en diciembre.

Solo se ha vendido dos veces anteriormente y aún conserva las huellas dactilares del artista e incluso las cerdas de su pincel.

"La pintura está tan fresca, tan tridimensional y tan rica como el día en que la aplicó al lienzo", declaró a la AFP Julian Gascoigne, experto de Sotheby's. Es un "cuadro excepcional", dijo.

En la presentación celebrada en el barroco Palazzo Rondinini de Roma, Gascoigne explicó que el cuadro nunca se ha reentelado ni limpiado y que sigue montado en el bastidor original del artista.

Turner aplicó la técnica de la acuarela pero con óleo, creando capas sucesivas de pintura translúcida para conseguir un efecto brumoso.

"Fue precisamente esta técnica y esta aplicación de la pintura lo que inspiró tanto a artistas como Monet y los impresionistas franceses", y más tarde a Mark Rothko, señaló Gascoigne.

La obra permanecerá expuesta al público durante tres días antes de ser exhibida en Hong Kong y Nueva York. Se subastará en Londres.

Sotheby's espera que se venda por unos 50 millones de libras (58 millones de euros, 66 millones de dólares).

La obra fue un encargo de Hugh Andrew Johnstone Munro de Novar, amigo y mecenas de Turner.

Archibald Primrose, quinto conde de Rosebery y futuro primer ministro, la compró en 1878. Permaneció en manos de la familia hasta 2014, cuando fue subastada por Sotheby's a un comprador privado por 30,3 millones de libras.

Mario Tavella, presidente de Sotheby's Europa, afirmó que espera que acabe en un museo público "donde pueda ser admirada por todo el mundo".

Pr”Fue precisamente esta técnica y esta aplicación de la pintura lo que inspiró tanto a artistas como Monet y los impresionistas franceses”, y más tarde a Mark Rothko, señaló Gascoigne.guntado por las medidas de seguridad tras una oleada de robos de obras de arte en Europa, Tavella respondió: "Hemos tomado todas las pre”La pintura está tan fresca, tan tridimensional y tan rica como el día en que la aplicó al lienzo”, declaró a la AFP Julian Gascoigne, experto de Sotheby’s. Es un ”cuadro excepcional”, dijo.auciones necesarias".