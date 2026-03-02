Son Miserables dice adiós con una canción inédita rescatada por IA

La emblemática banda panameña Son Miserables ha decidido cerrar su historia musical con el lanzamiento de “Al cerrar las puertas”, su sencillo de despedida estrenado el pasado 28 de febrero en todas las plataformas digitales.

Este tema no solo marca el fin de una era para la agrupación, sino que funciona como un tributo póstumo a su vocalista, Horacio Valdés, al cumplirse casi cinco años de su sensible fallecimiento en marzo de 2021.

El origen de esta producción es un tesoro familiar: Natalia Valdés, hija menor del cantante, conservaba un archivo MP3 con un demo que su padre grabó en 2010. Con la certeza de que la pieza debía salir a la luz, Natalia entregó el material a los integrantes de la banda, quienes aceptaron el reto de completar la obra. Gracias al uso de inteligencia artificial, lograron extraer y limpiar la voz original de Horacio para integrarla a una instrumentación grabada recientemente en estudio.

El proceso creativo unió el talento de David Bianco, Nano Alemán, Ibon Gamecho y Javier Antelo, quienes dieron vida a los arreglos en Editoris Studio, bajo la producción de Poti García de Paredes. Para garantizar un acabado de nivel internacional, la mezcla y masterización fueron realizadas por Mark Needham, el reconocido ingeniero estadounidense que ha trabajado con gigantes de la industria como Fleetwood Mac y The Killers.

“Al cerrar las puertas” representa un puente entre el pasado y el presente, permitiendo que una de las voces más queridas de Panamá suene con fuerza una última vez. Este lanzamiento significa la despedida definitiva de una banda que definió el rock pop nacional, dejando como legado final una canción que, gracias a la tecnología y al amor de sus compañeros y familia, logra trascender el tiempo y la ausencia física de su líder.