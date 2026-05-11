$!Somnolencia y agotamiento, señales de la narcolepsia

Dormirse repentinamente en medio de una conversación, sentir cansancio extremo durante el día o despertar sin poder mover el cuerpo son algunas de las señales que podrían alertar sobre la narcolepsia, un trastorno del sueño poco frecuente.

El doctor Jorge Jesús Rodríguez, del Minsa, señaló que los trastornos del sueño afectan directamente la rutina diaria de las personas, limitando su desempeño laboral, académico y social. Además, indicó que una de las principales señales de alerta es la somnolencia excesiva durante el día.

Por su parte, el neuropsicólogo Irving Coronado explicó que este tipo de condiciones también repercute en el estado emocional y psicológico de los pacientes, generando ansiedad, frustración, estrés e incluso aislamiento social debido al impacto que tiene sobre el rendimiento diario. El especialista destacó la importancia de recibir atención profesional y mantener hábitos saludables.

Especialistas en Medicina del Sueño de la Caja de Seguro Social indicaron en un estudio que existen tratamientos farmacológicos y cambios en el estilo de vida que permiten controlar los síntomas.