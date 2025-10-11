Shakira estrena “Zoo”, su nueva canción para Zootopia 2

¡Los fans de Shakira están de celebración! La artista colombiana acaba de lanzar “Zoo”, su nueva canción original para la esperada secuela animada de Disney, Zootopia 2.

El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Apple Music y Spotify, y también podrá adquirirse en formato físico como un vinilo coleccionable de 7 pulgadas en color morado, disponible para preventa desde el 26 de noviembre.

Interpretada por la ganadora del Grammy de 48 años, “Zoo” combina la energía característica de Shakira con una producción moderna y cinematográfica. La canción fue escrita por Shakira, Ed Sheeran y Blake Slatkin, quienes lograron capturar el espíritu vibrante y optimista de la película.

En Zootopia 2, Shakira retoma su papel como Gazelle, la icónica estrella pop del mundo animal que conquistó al público en la primera entrega del filme de Walt Disney Animation Studios. La artista ya había dejado huella en la saga con el exitoso tema “Try Everything”, incluido en la banda sonora original de Zootopia (2016).

El lanzamiento de “Zoo” llega acompañado del nuevo tráiler oficial de la película, que promete una historia llena de humor, emoción y música.

Con este estreno, Shakira reafirma su vigencia y versatilidad artística, participando una vez más en una de las franquicias animadas más queridas del público global.