"Severance" lidera la pelea por los Emmy con 27 nominaciones

"Severance", el drama laboral de ciencia ficción de Apple TV+, se puso al frente de la carrera por los premios Emmy con 27 nominaciones a los llamados Óscar de la televisión.

"El Pingüino", la miniserie derivada del personaje de Batman transmitida por HBO|Max, le sigue en segundo lugar, disputando 24 categorías.

Por su parte, "The Studio" y "The White Lotus" conquistaron 23 nominaciones cada una, reveló la Academia de la Televisión este martes.

En la categoría dramática, "Severance", que aborda un concepto extremo de separación de la vida personal de la laboral, se hizo con un espacio a mejor serie, y también competirá fuertemente en las categorías de actuación.

Su protagonista, Adam Scott, disputará el Emmy a mejor actor, una categoría en la que tendrá que medirse con figuras de la talla del chileno-estadounidense, Pedro Pascal, por "The Last of Us", y Gary Oldman, al frente del drama del espionaje "Caballos lentos".

Completan la categoría Sterling K. Brown y Noah Wyle, figura de "The Pitt", el vertiginoso programa que se adentra en el día a día de un equipo médico en un hospital de Pittsburg, y que llega a la competencia con 13 nominaciones.

Kathy Bates, de "Matlock", entró en la disputa a mejor actriz, junto a la estrella de "Severance", Britt Lower.

En el mundo del reparto, el panorama es mucho más homogéneo.

Allí dominó "The White Lotus", de HBO|Max, que sigue los vaivenes de un grupo de turistas en un paradisíaco hotel en Tailandia.

Parker Posey, que conquistó a las audiencias con su carismática interpretación de la esposa de un acaudalado financiero, así como sus colegas Carrie Coon, Natasha Rothwell y Aimee Lou Wood van por el Emmy a mejor actriz de reparto, ocupando más de la mitad de los cupos de la categoría.

Walton Goggins, Jason Isaacs y Sam Rockwell hicieron lo propio en su equivalente masculino, en donde "Severance" ocupó otros tres cupos: Zach Cherry, Tramell Tillman y John Turturro.

- Comedia -

"The Studio", la serie de Apple TV+ que destroza a la industria del entretenimiento, lidera el género de la comedia con 23 nominaciones.

El programa también cosechó triunfos en las categorías de la actuación, gracias a su protagonista, Seth Rogen, quien escribió y dirigió el programa, y Kathryn Hann y Catherine O'Hara, quienes disputan la estatuilla a mejor actriz de reparto.

Tal como los pronósticos anticipaban, "Hacks", que sigue a una diva interpretada por Jean Smart en constante conflicto con su joven asistente, y la frenética mirada al sector gastronómico "El oso", van de nuevo por el anhelado galardón.

Smart, que ganó el año pasado su tercer Emmy por el singular rol, tendrá otra oportunidad de aumentar su cosecha, al igual que Jeremy Allen White, que interpreta al atribulado chef de la escena culinaria en Chicago en "El oso".

Liza Colón-Zayas, de origen puertorriqueño, fue nominada a mejor actriz cómica de reparto.

En su equivalente masculino, destacan Harrison Ford, por "Shrinking", así como Colman Domingo, que le dio a "The Four Seasons", de Netflix, su única nominación.

- ¿"Adolescencia" imbatible? -

"Adolescencia", la aclamada producción de Netflix sobre una familia que enfrenta una acusación de homicidio contra su hijo adolescente, se posicionó en la disputa por mejor miniserie.

Su productor y protagonista, Stephen Graham, competirá a mejor actor de una miniserie, mientras que el debutante Owen Cooper, lo hará en la categoría de reparto.

El joven se medirá con el veterano español, Javier Bardem, quien interpretó al padre de los hermanos Ménendez en "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez".

La producción de Netflix, que trajo el mediático caso de parricidio a una nueva generación, consiguió once nominaciones.

Ya "Disclaimer", la miniserie de Apple TV+ escrita y dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, sobre una exitosa periodista que guarda un secreto turbio en su pasado, se llevó sólo una nominación que fue para su protagonista Cate Blanchett.

Los nominados en las principales categorías fueron presentados por Harvey Guillén ("What We Do in the Shadows") y Brenda Song ("The Last Showgirl").

Los miembros de la Academia de la Televisión estadounidense tienen hasta agosto para elegir a los ganadores.

La 77ª gala de los Emmy se celebrará el 14 de septiembre en Los Ángeles conducida por el comediante Nate Bargatze.